Wozniacki győzött és világelső (Tenisz)

Mindkét játékos először jutott fináléba Melbourne-ben, és egyaránt harmadik Grand Slam-döntőjükre készültek, úgy, hogy az első kettőt mindketten elbukták. A 26 éves román játékos kétszer (2014, 2017) a Roland Garroson jutott fináléba, míg dán ellenfele kétszer (2009, 2014) a US Openen vívott döntőt. A fináléban mindkét teniszező annak tudatában lépett pályára, hogy a győztes lesz a jövő heti világelső is.

Ami a két döntős egymás elleni eredményeit illeti, kettejük különpárharcában a volt világelső Wozniacki vezetett 4–2-re. Legutóbb a tavalyi WTA-vb csoportkörében a későbbi világbajnok dán 6:0, 6:2-re nyert. Halep legutóbb 2015-ben Dubajban tudott felülkerekedni riválisán.

A melbourne-i csata 32 fokos hőségben kezdődött, és ahogy várható volt, a két remek fizikumú játékos hosszú labdameneteket váltott. A konstancai teniszezőn látszott az első fordulóban elszenvedett bokasérülés, lassúbb volt a szokásosnál, így Wozniacki 3:0-ra, majd 5:2-re elhúzott. A szettet azonban 5:3-nál nem tudta kiszerválni, Halep kiegyenlített, majd jöhetett a rövidítés. Ebben 4:1-ről a román még hozott egy pontot, de ezután a dán hengerelt, így 50 perc elteltével szettelőnybe került.

A második játszmában az elcsigázott világelső 3:2-nél orvosi szünetet kért, megmérték a vérnyomását, gyógyszert kapott, majd folytatta a mérkőzést. A combját is fájlaló Halep váratlanul elvette 4:3-nál elbizonytalanodó ellenfele adogatását, és egy rendkívül izgalmas, hétperces gémben kiszerválta a 48 perces szettet.

Bár Melbourne-ben már este fél tíz volt, a hőségre való tekintettel a székbíró tízperces szünetet rendelt el, majd következett az utolsó játszma. Ebben öt brékkel jutottak el 4:3-ig, ekkor Wozniacki lábát kellett ápolni, aki hozta az adogatását, aztán elnyerte riválisáét, így 2 óra 50 perc elteltével ő emelhette a magasba a Daphne Akhurst-trófeát. A dán játékos 2010-ben és 2012-ben már vezette a WTA-rangsort összesen 85 héten át.