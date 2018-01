Következő írásunk

Hosszabb téli szünetet követően, pénteken folytatódik a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a 13. helyen álló Sepsi OSK az Ilie Oană Stadionban a Temesvári Poli csapatát fogadja. A piros-fehérek néhány napja tértek haza a törökországi edzőtáborból, így alkalmunk volt rövid beszélgetést folytatni Fülöp Istvánnal. A 27 éves labdarúgó több poszton, a bal szélen és támadó középpályásként is bevethető, de emellett gólerős, és kiváló rúgótechnikával rendelkezik. Az évek során gólpasszaival is felhívta magára a figyelmet, de további erőssége, hogy nemcsak pontrúgásból, hanem akcióból is képes távolról betalálni. A román első osztályban töltött évei alatt az FC Botoşani mezében 105 mérkőzésen 31 gólt szerzett, míg a Sepsi OSK együttesében eddig kétszer volt eredményes.