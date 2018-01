Fülöp István: A Sepsi OSK nem fog kiesni az I. ligából (Labdarúgás)

– Két hét edzőtábor van mögöttetek, és öt felkészülési mérkőzés. Fizikailag készen álltok az idény hátralévő részére?

– Öt olyan mérkőzésünk volt, ahol véleményem szerint erős csapatok ellen játszottunk. A felkészülési időszaknak megfelelően az edzések nehezek voltak. Mindennap két edzésünk volt, mert ez a téli felkészülési időszak elég rövid volt, máskor hat hét állt rendelkezésünkre, most négy héttel be kellett érnünk. Fizikailag mindenképp készen állunk a bajnokság folytatására, talán még a taktikai felkészülésünk nem teljes, hiszen jelentős volt a játékosmozgás a csapatunkban, az érkező labdarúgóknak pedig meg kell szokniuk játékstílusunkat, de a következő napokban azon dolgozunk, hogy mindent pontra tegyünk.

– Nagy változások történtek a csapaton belül. Több mint tízen távoztak, s az érkezők száma is hasonló. Milyennek látod az új játékosokat? Összerázódott a csapat a felkészülési időszakban?

– Biztos vagyok benne, hogy az érkezőkkel egyértelműen erősödött a csapat. Védelmünket tapasztalt és megbízható játékosokkal szilárdították, középpályára érkeztek támadószellemű és kezdeményező labdarúgók, illetve a csatársorunk erős és képzett futballistákkal egészült ki. Reméljük, a bajnoki összecsapásokon is bizonyítják tudásukat, mert egy edzőmeccs azért másabb, mint egy tétmérkőzés, februárban fontos pontokért szállunk harcba, és utána az alsóházi rájátszásban kell bizonyítanunk.

– Kevesebb mint egy hetetek van a bajnokság folytatásáig. Az alapszakaszban négy mérkőzésetek van. Mint a csapat egyik alapembere hogyan látod, hány pontot lehet összehozni?

– Véleményem szerint legalább hat pontot be kell gyűjtenünk ahhoz, hogy kicsit nyugodtabban vághassunk neki a playoutnak, ez pedig azt jelenti, a Temesvári Poli és a Concordia Chiajna ellen győznünk kell. A Craiova és az FCSB együttesével nem lesz könnyű dolgunk, de minden mérkőzés kilencven percet tart, a labda kerek, és talán rabolhatunk pontot tőlük is. A jó csapatok ellen néha könnyebb játszani, mint a gyengébbekkel, a következő hetekben pedig fény derül mindenre, mindenképp bízunk a pozitív eredményekben.

– Az alapszakasz két hazai mérkőzését az Ilie Oană Stadionban játsszátok. Ez nehezít a helyzeteteken? Azt hiszem, nemcsak a szurkolók, hanem ti is várjátok, hogy végre Sepsiszentgyörgyön léphessetek pályára.

– Mindenképp nehezít valamennyit a helyzeten, hiszen hazai pályán játszani teljesen más, mint egy semleges stadionban. Háromszéken nagyon sokan szeretik a labdarúgást, és úgy gondolom, a sepsiszentgyörgyi stadionban közel ötezer szurkoló látogat majd ki, ha valahogy sikerül a klub vezetőségének mindent véghezvinnie. Eddig Brassóba is elkísértek a szurkolók, biztos vagyok benne, hogy Ploieşti-en is ott lesznek és végig biztatni fognak. Reméljük, továbbra is mellettünk lesznek, elkísérnek bennünket mindenhová, mert szükségünk van rájuk. Nemcsak a szurkolók várják, hogy a csapat hazaköltözzön, hanem mi, futballisták is, hiszen tudjuk, milyen tényleg hazai pályán játszani. A hazai mérkőzéseken a legszebb és a legjobb a saját szurkolótáborod előtt bizonyítani.

– Mire számíthatunk tőletek az alsóházi rájátszásban? A Sepsi OSK az élvonalban marad?

– Az én határozott véleményem, hogy a Sepsi OSK nem fog kiesni az I. ligából. Bízunk benne, hogy a lehető legtöbb mérkőzésen be tudjuk gyűjteni a három pontot, végül is a playoutban dől el minden. Edzőnk az előző idény alsóházi rájátszásában nem veszített egy mérkőzést sem, reméljük, ezt velünk is meg tudja valósítani, és a következő szezont is az első osztályban kezdheti a csapat.

– Nem lesz könnyű dolgotok a playoutban, hiszen a többi csapat is erősített, kivétel a Bukaresti Juventus. Mit gondolsz ellenfeleitekről? Melyek lesznek azok a csapatok, amelyekkel a kiesés elkerüléséért harcoltok?

– Most úgy látom, az élvonalban maradásért öt csapat fog küzdeni. A playoutban is lesznek nagyon jó csapatok, amelyek a bajnokság eddigi fordulóiban is jól szerepeltek, de néhány ponttal lemaradnak a felsőházi rájátszásról. Ellenük nehéz mérkőzések várnak mindenkire, viszont véleményem szerint a Sepsi OSK mellett a Concordia Chiajna, a Medgyesi Gázmetán, a Bukaresti Juventus és a Temesvári Poli fog kapaszkodni, hogy elkerülje a kiesést.

– Az FC Botoşani játékosaként lőtted a gólokat, aztán a Diósgyőri VTK szerzett meg, majd sérülésekkel bajlódtál, és fél év után visszatértél a román élvonalba az újonc piros-fehérekhez. Hogyan fogadták Sáromberkén a hírt, hogy újra hazatérsz?

– Az előző idényt nagyon jó formában kezdtem, jöttek a gólok is, viszont egy sérülés megakadályozta, hogy folytassam a játékot úgy, ahogy addig is tettem. A sérülés is a labdarúgás része, ez ellen nem tehetünk semmit, így azt követően, még azon a télen klubot és országot váltottam. Diósgyőrben nem kaptam annyi lehetőséget, amennyit szerettem volna, tizenkét mérkőzésen egy gólt szereztem, és csak háromszor voltam kezdő. Nem szoktam ehhez a helyzethez, majd a klubbal közösen úgy döntöttünk, jobb lesz nekem egy fél évig kölcsönben olyan csapatnál, ahol több játéklehetőséghez jutok. A családommal is átbeszéltem a lehetőségeket, és ők nagyon örültek, hogy újra az országban játszom. A mai labdarúgásban nem azt kell nézni, hogy mennyi­re van közel vagy távol a játékos az otthonától, viszont egyes esetekben már számít, főleg, ha kisgyerek van a családban.

– Magyarországra igazolásodkor hírbe hoztak a magyar válogatottal is. Az utóbbi időben kerestek a román vagy akár a magyar nemzeti együttestől?

– Nem volt irányomban érdeklődés a magyar válogatott részéről, nem keresett senki. Igazából nem is volt okuk rá, mert nem játszottam annyit, amennyit szerettem volna. Minden válogatott azokat a játékosokat hívja, akik a legjobb formában vannak abban az időszakban, amikor a nemzeti csapatnak szüksége van rájuk. Ha a jövőben a román vagy a magyar válogatottól keresni fognak, majd abban a pillanatban meghozom a számomra megfelelő döntést.

– Ha sikerül a célt elérni, és a Sepsi OSK élvonalban marad, továbbra is magadra öltöd a piros-fehér mezt?

– Reméljük, hogy sikerül az első osztályban maradni. Nekem a nyáron muszáj lesz visszamennem a Diósgyőri VTK együtteséhez, mert lejár a szerződésem a szentgyörgyiekkel. Ha esetleg a magyarországi csapat a folytatásban sem tart igényt a játékomra, akkor a Sepsi OSK mindenképp számíthat rám. Nyárig még nagyon sok mérkőzést kell játszanunk, és az átigazolások tekintetében minden a mutatott játéktól függ, szóval azon leszek, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, és segítsem a csapatot minden mérkőzésen.

– A szentgyörgyi szurkolók nem mindennapi hangulatot tudnak teremteni a mérkőzéseiteken. Minden idegenbeli mérkőzésre elkísértek titeket, szóval egyértelműen ők a tizenkettedik já­tékos.

– A szurkolók hozzáállása nekünk, játékosoknak az egyik legfontosabb, főleg a nehéz helyzetekben. Fontos, hogy mellettünk legyenek akkor is, amikor nem jönnek úgy az eredmények, ahogy szeretnénk és ahogy ők is megálmodták. A szentgyörgyi klub sporttörténelmet írt, amikor a másodosztály újoncaként az élvonalba jutott, és ezt átélni nem sok szurkolónak adatik meg. Bebizonyítjuk, hogy megérdemeljük szurkolóink bizalmát és támogatását, és erre a legjobb alkalom az, ha az élvonalban maradunk. A szurkolóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ehhez az ő segítségük is kell, mert együtt vagyunk igazán erősek.