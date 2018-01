A címvédőtől igazoltak kapust (Labdarúgás)

A piros-fehérek vezetősége többször is hangoztatta, hogy szükségük van egy tapasztalt hálóőrre, így az utóbbi napokban tárgyalásokat folytattak a címvédő FC Viitorul hálóőrével, majd hosszas egyeztetés után sikerült szerződést kötniük vele. A 182 centiméter magas Rîmniceanu eddig 108 alkalommal lépett pályára az első osztályban, de védett már Bajnokok Ligája és Európa-liga selejtező mérkőzéseken is, valamint korábban játszott már a Petrolul Ploieşti, az Otopeni, a Concordia Chiajna és a Dinamo mezében is. Kérdésünkre Bokor János elmondta, még nem tettek pontot az átigazolási időszak végére, mert szeretnék kiegészíteni a játékoskeretet két középpályással. A Sepsi OSK menedzsere azt is közölte, hogy a napokban a 26 éves skót Nick Ross érkezik próbajátékra, aki egyébként a skót élvonalban érdekelt Dundee FC középpályása. Abban az esetben, ha az edzőknek megfelel a labdarúgó játéktudása és hozzáállása, a Sepsi OSK újabb játékost igazolhat.

A szentgyörgyiek pénteken tértek haza a kéthetes törökországi edzőtáborból, ahol csütörtök délután játszották utolsó edzőmérkőzésüket az FC Saburtalo Tbilisi ellen. A piros-fehérek a grúz csapattal gól nélküli döntetlennel zártak. Eugen Neagoe a Niczuly, Dalmau, Viera, Obšivač, Sato, Ghinga, Gorrin, Chiriță, Hamed, Oliveira, Kuku tizenegyet küldte pályára az első félidőben, majd szünet után lehetőséget kapott Petrović, Petre és Babei is.

A találkozó után a Sepsi OSK trénere értékelte a felkészülési mérkőzést: „Egy jó csapattal találkoztunk, technikailag képzett játékosokkal, akik jól passzoltak, de úgy vélem, jó játékot mutattunk.” Neagoe kiemelte, miközben az ellenfélnek nem volt lehetősége a gólszerzésre, a szentgyörgyiek több veszélyes helyzetet is kialakítottak, azonban nem sikerült gólt rúgniuk. A vezetőedző úgy véli, sikeres edzés volt, és elégedett, mert ezúttal nem sérült meg senki, utalt Marko Simonovski kulcscsonttörésére, és hozzátette, a horvátot a lehető leghamarabb visszavárják a csapatba. Antalyában a Sepsi OSK korábban három döntetlent játszott az albán FC Kamza (1–1), a lengyel Korona Kielce (0–0) és az ukrán PFK Olekszandrija (1–1) csapatával, valamint 2–1 arányú vereséget szenvedett a kazah Kajszar Kizilorda FK együttesétől.

A napokban a piros-fehérek közösségi oldalukon jelentették be, hogy január 24-től a klub vezetőségében változások álltak be. Az elnöki tisztséget eddig betöltő Árki Gábor távozott a csapat éléről. Ugyanakkor a jövőben Nagy Sándor utánpótlás szakmai igazgató is máshol folytatja pályafutását. „Klubunk vezetősége köszöni Árki Gábor és Nagy Sándor eddigi munkáját, és sok sikert kívánunk a továbbiakban volt munkatársainknak” – áll a közleményben.

A Sepsi OSK pénteken a Temesvári Poli ellen lép pályára az Ilie Oană Stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának nyitó mérkőzésén.