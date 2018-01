Vereséggel kezdte a középdöntőt a Győr (Női kézilabda, Bajnokok Ligája)

A középdöntőbe egyaránt hat pontot hozott mindkét csapat, viszont ezúttal a győriek részéről a német Anja Althaus és a brazil Eduarda Amorim hiányzott sérülés miatt, ennek ellenére a vendégek többnyire remekül játszottak az első félidőben. Tomori Zsuzsanna aktív volt támadásban, és két gyors góllal segítette a zöld-fehéreket, a bukarestiek pedig az első öt percben nem találtak a kapuba, és csak a 8. minutumban szerezték meg az első akciógóljukat. A mérkőzés első részében mindkét együttes hibázott hétméterest, de a bukarestiek Cristina Neagu találataival tudták tartani a lépést, majd a 12. percben – először a mérkőzésen – átvették a vezetést. Az első félidő hajrájában ötlettelenné vált a magyar együttes játéka, egyre több volt a pontatlanság, míg a 21. és a 30. perc között csak kétszer talált be, így a fővárosiak kétgólos vezetéssel vonulhattak szünetre (13–11). Az ETO támadójátéka semmit sem javult a második félidőben, több mint tíz perc alatt mindössze Tomori volt eredményes kétszer, az MSC pedig négy góllal ellépett. A győriek az emberelőnyükből is kapott góllal jöttek ki, majd Nora Mörk és Nycke Groot talált magára, de a bukarestiek támadásban keveset hibáztak, így tartották előnyüket. A vendégek a második félidőben végig csak futottak az eredmény után, és a fontos pillanatokban is hibáztak – Jana Knedlíková ziccert rontott, Görbicz Anita nem talált be az üres kapuba. A román alakulat nem vesztett labdát, nem kínálta fel a gyors gólok esélyét, így megérdemelt győzelmet aratott (28–22).

A Győri Audi ETO KC február 5-én a BL középdöntőjének 2. fordulójában a dán Nyköbing FH, míg a Bukaresti MSC február 4-én a szintén dán Midtjylland együttesével játszik.