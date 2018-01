Kormányprogram két sör között

Az RMDSZ elnöke szombaton beszélt erről a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) 15. születésnapján. Ugyanakkor arra kérte a fiatalokat, olvassák el ők is a kormányprogramot, s ha vannak javaslataik, észrevételeik, jelezzék azokat, mert az RMDSZ-nek is vannak tervei a következő időszakra. Az RMDSZ parlamenti frakciói ma döntenek arról, hogy támogatják-e szavazatukkal Vio­rica Dăncilă kormányának beiktatását. A szövetség vezetői múlt héten találkoztak a miniszterelnök-jelölttel és a Szociáldemokrata Párt képviselőivel, de csak a mára tervezett együttes frakcióülésen alakítják ki álláspontjukat az új kormányról.

Kelemen Hunor kijelentéséről Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnököt is kérdezték bukaresti újságírók, miután a kormánypártok vezetői és honatyái a miniszterjelöltekkel és Viorica Dăncilă nevesített kormányfővel tanácskoztak tegnap délután. Az RMDSZ elnökének szavai kapcsán Liviu Dragnea azt mondta, a kritikus viszonyulás általában helyes, ugyanakkor a kormányprogram nagy vonalakban ugyanaz, mint a korábbi. Továbbra is bízik benne, hogy az RMDSZ támogatni fogja a kormányt a mai parlamenti szavazáson.

Călin Popescu-Tăriceanu, a koalíciós társ Liberálisok és Demokraták Szövetségének elnöke sem tulajdonított nagy fontosságot Kelemen Hunor szavainak. Kijelentését azzal magyarázta, hogy a politikusok időnként azért fogalmaznak erősebben, mert azt szereti a sajtó. A maga részéről mindig készen áll a párbeszédre az RMDSZ-szel, bármilyen javaslattal állnak elő – mondta.

Ismertette továbbá: a tegnapi tanácskozáson szó esett arról, hogy folytatják a küzdelmet a jogállamiság megerősítéséért, illetve a párhuzamos állam ellen. Ugyanakkor a tervezett gazdasági intézkedéseket is számba vették, az elképzelés az, hogy az állam minél kevesebbet avatkozzék be a gazdasági folyamatokba, mert jelenleg jól mennek a dolgok a gazdasági életben.