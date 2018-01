Szűkös év elé néznek Erdővidéken (Mennyit veszítenek az önkormányzatok? / 4.)

Barót önkormányzatának mintegy 1,6 millió lejjel kell kevesebb pénzből gazdálkodnia, mint tavaly. Ez elsősorban a beruházási listán szereplő célkitűzések megvalósítását befolyásolja majd, de Lázár-Kiss Barna András polgármester szerint egyébre is kihatással lesz. A most készülő költségvetést úgy állítják össze, hogy a legszükségesebb kiadások fedezését tudják megoldani, majd azt vizsgálják meg, milyen feladatok elvégzését tolhatják ki időben. „Beruházásokra majdnem annyit szoktunk költeni, mint amennyit most elvesznek. A legtöbbet csak onnan fogjuk elvenni, de hogy erre is maradjon némi pénz, egyéb helyeken is megszorítások lesznek; valószínűleg épületeink javításának egy részéről fogunk lemondani. Némileg megnyugtat, hogy a nyilvántartási irodában és a bölcsődében dolgozók, valamint a betegápolók fizetése, ha szűkösen is, de már egész évre fedezve van.”

Bardocnak 2016 végén valamivel több mint egymillió leje volt a forgóalapban, ezért idén – a pénzügy tájékoztatása szerint – az áfavisszaosztásból csak félmillió lejt kap. Bár az érvágás jelentős, Balázsi Dénes polgármester szerint nem lesz fennakadás a hivatal munkájában, mivel így is legalább a tavalyival megegyező lesz a költségvetésük. A tervezett fejlesztések sem maradnak el: a hivatal régebb egy beruházás költségét az állam helyett megelőlegezte, ezt nemrég visszakapták, ezért most forgóalapjukban kétmillió lej van. Amennyiben ehhez az összeghez a nemsokára kezdődő beruházások értékét is hozzászámolják, elmondható, idén tízmillió lej értékben gazdagodik a község. Többek közt jut pénz a székelyszáldobosi út korszerűsítésére, víztisztító állomás építésére és három ravatalozó emelésére is.

Bölön költségvetését a napokban állítják össze, azaz még nem tudni, mire mennyi jut, de annyi bizonyos, nekik is kevesebből kell gazdálkodniuk. Sikó Imre szerint az elkezdett jelentősebb beruházások nem maradnak el – be kell fejezni az óvodaépítést, az iskola tetőzete beépítésének pedig neki kell fogni –, és a fizetéseket is ki tudják adni.

Bihari Edömér nagyajtai polgármester szerint a kormány rendelkezései az elkezdett beruházásokat nem befolyásolják, de a hivatal működését ellehetetlenítik. Pályázati pénzből újul meg a polgármesteri hivatalnak, kultúrháznak és könyvtárnak otthont biztosító épület – jelenleg már dolgoznak rajta –, készül a ravatalozó is, s ha a LEADER-egyesületnél sikerrel járnak, a jelenleg igencsak elhanyagolt állapotú volt huszárlaktanyában lehet idővel berendezni az orvosi és fogorvosi rendelőt, valamint ott kaphat helyet a Diakónia Keresztyén Alapítvány helyi kirendeltsége is. A hivatal sikeres működtetése viszont kétséges. Pénzügyi szempontból a 2015-ös volt az utolsó olyan évük, amikor gond nélkül fizethették ki a közvilágítást, vásárolhattak irodai felszerelést vagy javíthattak meg fontosabb munkaeszközöket, tavaly már a szolgáltatókat arra kellett kérniük, engedjék meg, hogy részletekben törlesszenek, idén pedig a tizenhat köztisztviselő és közalkalmazott és a tizenegy beteggondozó fizetése mindössze júliusig biztosított. „Nem értem, mit akar a kormány. Költségvetésünk négyszázezer lejjel lesz kevesebb, mint tavaly, pedig eddig sem volt könnyű. Ha valami nem változik, nyártól akár a lakatot is kitehetjük ajtónkra” – mondotta az elöljáró.

Nagyajtához hasonló cipőben jár Nagybacon önkormányzata is. A beruházások elmaradásától Simon András polgármester nem tart annyira, mert azokat a fejlesztési minisztériumnak kell biztosítania, ám a működési költségre szánt összeg alig kilenc hónapra elegendő. „Egész sor beruházásra kötöttünk szerződést, előbb-utóbb a pénzeknek is jönniük kellene – éppen a napokban hívom Bukarestet, hogy megérdeklődjem, mikor mire számíthatunk –, de egyébre nem futja majd. Valaminek változnia kell, mert tudtommal nemcsak nekünk, hanem rengeteg polgármesteri hivatalnak van hasonló gondja, s az nem történhet meg, hogy mind­annyian bezárunk” – jelentette ki Simon András.

Vargyas polgármestere, Sütő Levente Lehel még nem tudja, mennyiből fognak gazdálkodni, de az biztos, hogy kevesebből, mint tavaly. Abban bízik, a hamarosan megalakuló új kormány másképp gondolkodik, s legalább részben eltörli elődjei azon rendelkezéseit, amelyek az önkormányzatok működését ellehetetlenítették. „Még nincs elfogadva a költségvetésünk, így konkrét számokat sem mondhatok, de azt már látom, kevesebb pénzünk lesz, mint tavaly. A tanácsban is szeretném megtárgyalni a helyzetet. Bár nem lesz egyszerű évünk, abban bízom, hogy terveinket megvalósíthatjuk” – jelentette ki Sütő.