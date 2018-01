Új kormány, régi aggodalmak

Maradtak kétes teljesítményű, de hűséges tárcavezetők, és jöttek újak is, akiknek eddigi munkássága semmi jót nem ígér. Sokan vannak, Európában nincs még egy ilyen népes kormány, mert sok számlát kellett törleszteni, számos éhes szájat betömni.

A párton belüli hosszas egyeztetések, a helyi hatalmasok (bárók) érdekérvényesítése meghozta az eredményt: öt olyan tagja van a leendő kormánynak, akik ellen büntetőeljárás vagy nyomozás folyik, többnyire adócsalás, pénzmosás, hivatali visszaélés, befolyással való üzérkedés miatt. Ismét van egy tanügyminiszterünk, akinek gondot okoz a helyes beszéd, egy egészségügyi miniszter, akinek fiát kábítószer-kereskedelemért ítélték el, s ott vannak a régiek – a munkaügyi vagy a belügyminiszter –, akik már egy éve bizonyítják, nincs, mit keresniük a pártelnök iránti feltétel nélküli hűségük okán elnyert tisztségekben.

Némi bizakodásra talán csak az ad okot, hogy a pénzügyi tárca élére visszakerült Eugen Orlando Teodorovici, aki többször bírálta elődje fejetlen lépéseit – igaz, korábbi minisztersége idején neki is voltak megkérdőjelezhető javaslatai, például a baksisadó –, és kormányfőhelyettes lett az a Viorel Ştefan is, akit azért takarítottak ki a Grindeanu-kormányból, mert kifogásokat emelt Dragneáék fejetlen osztogató politikája ellen.

Mindez, no meg a felfrissített kormányprogram – amelyről Kelemen Hunor azt nyilatkozta, olyan, mintha két sör között dobták volna össze a mezőgazdasági minisztériumban – azt mutatja, egyáltalán nem a gazdasági kérdések jelentenek prioritást Dragneáék számára. Engedtek ezen az oldalon, hogy kiteljesíthessék végre az igazságügy „megreformálását”. Szorítja őket az idő, hisz hamarosan ítélet születik a Bonbonica-perben (SZDP-s tisztségviselők jogtalan megyei tanácsi alkalmazása miatt), és egyre jobban szorul a hurok a pártelnök nyaka körül a Tel Drum-ügyben is,

Számíthatunk tehát arra, hogy nagyon gyorsan, már az új kormány regnálásának első heteiben újabb sürgősségi kormányrendeletek könnyítenek Dragnea és társai gondjain, és ahogy friss programjuk igazságügyi fejezetében új kezdetet ígérnek, lesz kegyelem és amnesztia, de tisztogatás is az egyre kényelmetlenebb nyomozó hatóságoknál, ügyészségeknél. Két alkalommal elbaltázták, utólag derült ki, sem Grindeanu, sem Tudose nem vállalja mindezt, most Viorica Dăncilă esetében időben tisztázták, hajlandó elmenni a végsőkig főnökéért.

Ugyanott vagyunk hát, mint egy évvel ezelőtt, a Klaus Iohannis által akkor kiszúrt elefántok várhatóan ismét feltűnnek a kormánypalotában. A kérdés csak az: újraéled-e a polgári ellenállás, lesz-e ismét több százezer utcára vonuló, hogy megakadályozza a vörös korrupció törvényre emelését?