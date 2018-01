Karnevál a jégen

A helyszín valójában nem osztott, nem szorzott: akárcsak egy évvel ezelőtt, a kihívás most is rengeteg gyermek és felnőtt fantáziáját mozgatta meg, s változatos maszkokat készítve érkeztek a jégre. Többen öltöztek tündérnek, ördögnek, képregény- és rajzfilmhősnek, szép számban bújtak tigris-, páva-, cirmos- és mackóbőrbe is, sokaknak volt kifestve az arca – akinek kezdetben nem volt, annak a friss januári idő varázsolta pirossá –, s kiderült, a csöppségek között nemcsak olyan van, aki korcsolyázni tud, de néhányuknak még a jégen táncolás sem okozott gondot. A kicsik nemcsak öltözetükkel, de az őket mikrofonvégre kapó, öltözetükről, a karneválra való készülődésről és a mindennapjaikról kérdező bohócnak adott karakán válaszaikkal is „szerepelhettek”. A jelmezeket a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai zsűrizték, és díjakat adtak a három legtalálóbban öltöző kisfiúnak és kislánynak. Közösségi tér volt a pálya széle is, ahol a kicsinyeiket távolról felügyelő szülőknek adatott meg, hogy egy-egy pohár forralt bor vagy tea mellett, zsíros kenyeret majszolva ráérősebben elbeszélgessenek.

Ráduly Róbert főszervező sikeresnek mondotta a rendezvényt, s arról biztosított, jövőben is lesz farsangi korcsolyázás. „Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívásunkra sokan mondtak igent és eljöttek, jelenlétükkel pedig kitűnő hangulatot teremtettek. Nem kérdés, Baróton hagyománya lesz a jégkarneválnak” – mondotta.