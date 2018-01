Korszerű szennyvízhálózatra pályáznak

Közel 70 kilométer új szennyvízvezeték kiépítését tervezi vidéki településeken a regionális vízszolgáltató, a munkálatokhoz szükséges anyagiakat uniós pályázatból kívánják lehívni. Az érintett térségekben hálózatbővítést is eszközölnének, néhol pedig új szennyvíztisztító építése is szükséges.

Szentkatolna, Kézdiszentlélek és Ozsdola csatornahálózatának korszerűsítésére több mint hétmillió eurót fordítana a Közművek Rt., a három faluban összesen 32 km szenny­vízvezetéket telepítenének, Zabolán pedig 18 kilométernyi hálózatbővítés szerepel a munkálatok összesítőjében. Torján közel 6 km vezetékkel bővítenék a szennyvízhálózatot, továbbá pumpaállomás és nyomóvezeték telepítését is tervbe vették. Bölönt és Bölönpatakot is bevonják a korszerűsítésbe, a térségben 3,7 millió eurós beruházást terveznek, amely révén 14 km hosszú csatornahálózat épülne, továbbá egy szennyvíztisztító is.

Kozsokár Attila igazgatóhelyettes szerint ezekre az infrastrukturális fejlesztésekre egy vonatkozó ágazati programból hívható le finanszírozás, amelynek előkészületeit nemsokára elindítják.