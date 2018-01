Fölényesen nyert a Ferencváros (Női kézilabda, Bajnokok Ligája)

A vendégek kezdtek jobban, ám ezt követően sorozatban négy gólt dobott az FTC. Elek Gábor vezetőedző első időkérése után, a 19. percben már három találattal vezetett a Buducnost. A házigazdák ismét egyenlítettek, és mivel az első félidő utolsó 75 másodpercében háromszor is betaláltak, így a szünetben előnybe kerültek (19–18). A második felvonás elején is folytatódott a gyors, időnként kapkodó játék. Ebben a Ferencváros bizonyult jobbnak, így a meccs során először vezetett előbb négy, majd hat találattal. Szikora Melinda remek teljesítménnyel rukkolt elő, 11 perc alatt csak két gólt kapott. Tíz perccel a vége előtt eldőlt a találkozó, mert az FTC támadásban és védekezésben is jóval hatékonyabb volt, a montenegróiak csupán nyolc gólt lőttek a második félidőben. A Ferencváros vasárnap a francia bajnokságot veretlenül vezető Metz otthonában folytatja szereplését.