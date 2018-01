Gazdatalálkozók évada

Az ülést Ötvös Mózes, az egyesület elnöke vezette, aki épp a napján, január 26-án töltötte 81. életévét. Születésnapja alkalmából a mezőgazdasági minisztérium állattenyésztési főosztályának vezérigazgatója, Ioan Roșu gratulált elsőként, ő adta át a Petre Daea miniszter által odaítélt és aláírt kiválósági oklevelet is, melyet Ötvös elnöki tevékenységéért, a gazdák érdekében folyatott munkájáért kapott meg. Az egyesület elnökét köszöntötték a felszólaló meghívottak, a vendéglátó dobollói egyesület vezetősége, majd több bodzavidéki gazdaszervezet képviselője is.

Az ünnepelt elnök megnyitóbeszédében a gyűlés célját jelezte: a találkozás mellett megbeszélni a gondokat, igényeket, ezeket elmondani a mezőgazdaságért felelős illetékeseknek is.

Ötvös Mózes a parlamentben dolgozó választottak távolmaradását is felvetette – a gyűlés elejétől Gheorghe Baciu az NMP (Népi Mozgalom Pártja) szenátora volt jelen, később Octavian Goga képviselő is tiszteletét tette (ugyancsak az NMP színeiben). A többi választott távol maradt, bár nekik is kellene bizonyítaniuk, azért választották meg. Csak akkor jönnek, amikor szavazatokat kérnek – hangoztatta Ötvös.

Az elnök a kormányban történő gyakori változásokra is kitért: Kire hallgassunk? Már a harmadik kormánynál tartunk ebben a ciklusban. Ha valaki háromszor válik, majd háromszor újraházasodik, hogyan gyarapíthatja a családot?! – tette fel a kérdést. Olyan kormány kell, mely hatásosan segíti az állampolgárokat, a gazdákat is – intette az ország vezetőit.

Ötvös a gazdák szolidaritását sürgette: „össze kell fognunk, meg kell mutatnunk, hogy itt, Kovászna megyében valakik vagyunk”.

A jelen lévő parlamentere­ket, a minisztérium képviselőit arra kérte, továbbítsák Bukarestbe, hogy a gazdák ugyan meg vannak elégedve az agrártárca tevékenységével, de kérésük továbbra is marad: folyósítsák időben a szubvenciókat.

Nicolae Radocea alprefektus a szarvasmarha-tenyésztők egyesületének munkáját, az elért eredményeket méltatta, ígéretet téve arra is, hogy a továbbiakban is számíthatnak támogatására.

Nagy érdeklődés övezte Marius Popica, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség megyei hivatala vezetőjének felszólalását. A 2017-es területalapú támogatások 90 százalékát kifizették. Akik nem kaptak még pénzt, azok ellenőrzés alatt voltak, az adatok feldolgozása után utalják a támogatást. Szitabodza, Kovászna, Zágon, Zágonbárkány övezetében teledetekciós ellenőrzés folyt a tavaly – magyarázta az igazgató. (A gazdák még emlékezhetnek azokra a katonai és civil repülőgépekre, melyek tavaly nyár végén, ősz elején alacsonyan körözve repülték be a termőföldeket – ezek végezték az úgynevezett teledetekciós ellenőrzést – szerk. megj.) A napokban a szarvasmarha-tenyésztők megkapják az állatonkénti 90 eurós támogatást, a juhtenyésztők az öt, illetve húsz eurós állatonkénti szubvenciót – közölte a jó hírt Popica.

2020-ig nem lesznek nagy változások a területalapú, illetve állattenyésztési támogatásoknál. A telekkönyvezési kötelezettséget, illetve a legelőgazdálkodási tervek bevezetésének kötelezettségét elhalasztották, így a támogatási kéréseket idén is a tavalyihoz hasonlóan kell összeállítani – számolt be az igazgató. Popica kiemelte: a gazdaságok állatmozgását kötelező módon az APIA-nak is jelenteni kell, ha nem, a gazda a támogatások elvesztését kockáztatja. Ha támogatást kértek a jószágok után, a szarvasmarháknak hat hónapig, a juhoknak és kecskéknek 100 napig kell a gazdaságban maradniuk. A trágyalerakók megléte kötelező továbbra is – ezek lehetnek egyéniek vagy akár községiek is, mint például Uzonban –, aki nem teljesíti ezt a kötelezettséget, szintén a támogatások elvesztését kockáztatja – figyelmeztetett.

Könczei Csaba, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője az általa vezetett hivatal révén lebonyolított programokról számolt be. Aki a gyapjú eladását támogató programra iratkozott be, az igazgatóságon kell bemutatnia a gyapjú eladását igazoló iratokat, ezt követően megkaphatja a kilónkénti egylejes támogatást. Az igazgatóságon várják azoknak a kéréseit is, akik részt vennének a mangalica és báznai sertések tenyésztésének ösztönzését célzó programban. Jelentkezhetnek az említett fajták tenyésztői, gazdák, akik hizlalásra malacokat vennének át, illetve feldolgozók, olyan egységek is, ahol a két fajtából kívánnak specifikus termékeket előállítani. Az igazgatóság foglalkozik a községi legelőgazdálkodási tervek kidolgozásán, eddig Dobolló községben fejezték be a munkát – ismertette.

Dr. Sikó-Barabási Sándor az afrikai sertéspestis veszélyére figyelmeztette a jelenlévőket. Nincs oltás, nincs gyógyszer a fertőzésre, emelte ki. A terjedést megelőző intézkedésként elkobozzák és megsemmisítik a fülszám nélküli sertéseket, viszont a kórban elpusztult, de bejegyzett sertések után kárpótlást kapnak a gazdák, ugyanúgy, mint a trcihinellával fertőzött disznók esetében.

Ebben az időszakban zajlik a kutyák és macskák veszettség elleni oltása, a tulajdonosoknak együtt kell működniük az oltást végzőkkel. Az utóbbi két évben nem volt veszettségi góc a megyében a széles körű oltásnak köszönhetően. A kutyák hatvan, a macskák húsz százaléka van beoltva – hangoztatta.

Dr. Ștefan Codleanu, az egyesület által végzett hivatalos teljesítményvizsgálat vezetője elmondta, a tejkontrollba fülszámozott, mesterségesen vagy engedélyezett bika által megtermékenyített szarvasmarhákat vesznek fel. Évente, szeptemberben lehet iratkozni az állam által részben szubvencionált hivatalos kontrollba. Hozzáfűzte: a tejkontrollban lévő szarvasmarhák után a termeléssel egybekötött, jelentős értékű szubvenciókat igényelhetnek a gazdák – ha teljesítik a feltételeket.

Ioan Roșu Petre Daea mezőgazdasági miniszter üdvözletét közvetítette a jelenlévőknek. Az agrártárca prioritása továbbra is a támogatások kifizetése marad – jelentette ki. Nehéz év elé nézünk, de Románia jó helyzetben van, hiszen 2019 januárjában országunk veszi át a Európai Bizottság elnökségét. Kihívás marad az értékesítési szövetkezetek létesítése, nem elég, hogy a meglévő egyesületekben tömörültek a gazdák – emelte ki.

Rémán Domokos, a Román Állattenyésztési Társaság főtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja a gazdatalálkozók fontosságát kiemelve mondta el: mindig konkrét kérdések vetődnek fel, melyeket a gazdák tudatosan fogalmaznak meg. Fő gondjuk például a munkaerő hiánya, épp ezért nem tudnak előre tervezni – mutatott rá. ’89 előtt párt szabta terv szerint dolgoztak a gazdák, most a menedzsmenti tervet kell követniük, és januárban kell megtervezniük az egész évet – hangoztatta.

A gazdatalálkozón díjazták a legjobban teljesítő bodzavidéki gazdákat, majd rövid kultúrműsor után közös ebéden folytatták az eszmecserét a részt vevő gazdák és szakvezetők.