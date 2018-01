Holnap az utolsó határidő (Vidékfejlesztés)

Az intézkedés a Támogatás az élelmiszeripari termékekkel való ellátásban szereplők közreműködésére és a helyi piacok létesítésére címet viseli, a támogatás értéke legtöbb 100 ezer euró lehet. Az igazgatónő tájékoztatása szerint eddig 4 pályázat érkezett be a hivatalhoz, ebből kettő sikeres, egy pedig, amely alacsonyabb pontszáma miatt a tavalyi kiírásnál nem került be a kifizethetők sorába, a versengésben a vonal alá kerül most is. Az egyik sikeres pályázatban szereplő partnerségnek a vezetője az Agrosic Közösségfejlesztési Egyesület, a másiknak az illyefalvi LAM Alapítvány, a harmadik, illetve az újra letett negyedik Bodza-vidéki pályázatnak a szaramási (Bodzák vidéke) tejfeldolgozó. Az agrosices pályázatban öt partner állt össze, az alapanyagot biztosító növénytermesztők, a feldolgozók és egy panzió. A pályázat célja, hogy egy helyi pityókás házikenyeret, egy helyi kürtőskalács- és egy mézeskalács-készítő termékeit reklámozzák, illetve a piacra jutásukat megkönnyítsék. A LAM Alapítvány által vezetett partnerség célja az illyefalvi kis tejfeldolgozó sajátos termékeinek reklámozása, az egészséges élelmiszer-fogyasztás előnyeinek ismertetése, valamint a helyi, úgynevezett rövid láncú piac fejlesztése, a köztes felvásárlók és forgalmazók kizárásával. Ugyanakkor egy on-line rendelésre alkalmas honlapot is megvalósítanak a pályázati támogatásból. A tagok közt vannak tejtermelő gazdák, akik a tejtermékek alapanyagát biztosítják, a termékforgalmazásban és reklámozásban részt vállal egy bikfalvi panzió is. Az igazgatónő információi szerint most készül egy újabb pályázat, remélhetőleg sikerül határidőre (holnap délutánig) befejezni és letenni, ezt a felső-háromszéki tejtermelők szövetkezete, a Lakto-Coop készíti. Cătălina Savin arról is értesített, hogy múlt péntektől egy új, eddig kiírásra nem kerülő intézkedésre is lehet pályázni. Az intézkedés a 16.1-es számot viseli, és a címe: Támogatás az operatív csoportok létrejöttére és működésére, az újszerű (ún. pilot) pályázatok és az új termékek létrejöttének támogatása. A kiírás keretösszege 6,7 millió euró, és a pályázatokat április 30-ig lehet letenni. A másik, jelenleg pályázható intézkedés a 4.1a számú, címe: Beruházások a gyümölcstermesztésben. A pályázatokat június 30-ig lehet letenni, a pályázható keret­összeg 85 millió euró.