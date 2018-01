Ígéretekben nincs hiány (A harmadik Dragnea-kormány)

A miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatása reggel megkezdődött, délben Viorica Dăncilă kormányfőjelölt a plénum előtt ismertette programját, a pártok szószólói elmondták véleményüket, majd megkezdődött a titkos szavazás. Eredményt hat óra előtt hirdettek, és azt is bejelentették, hogy az új kormány tagjai este teszik le az esküt az államfő előtt. Első ülését a sokak által csak harmadik Dragnea-kormánynak nevezett csapat szerdán tartja. Dăncilă szerint a legfőbb cél, hogy 2020-ra európai szintre emelje a fizetéseket, megteremtve a feltételeit annak, hogy a fiatalok ne külföldön keressék boldogulásukat. Megígérte nyolc regionális és egy központi kórház építését, 350 kilométer autópálya átadását és 250 kilométer vasút korszerűsítését is.

„Büszkén és a románok iránti tisztelettel fog kormányozni az új kabinet” – jelentette ki Viorica Dăncilă tegnap a parlament plénuma előtt tartott beszédében. A kijelölt miniszterelnök kifejtette: miniszteri tisztségre javasolt kollégáival együtt a többségi koalíciót képviseli, ezért a parlament „nem személyekről, hanem Románia állampolgárainak akaratáról fog szavazni”.

„Mandátumom során azt a célt fogom követni, hogy 2020-ra Románia az Európai Unió legerősebb gazdaságai rangsorának első felében legyen, hogy ily módon a fiatalok ne hagyják el az országot, akik pedig elmentek, tervezzék a hazatérést. E cél érdekében három fő irányvonalat követnek majd: az infrastuktúra korszerűsítését célzó befektetések növelését, a lakosság jövedelmének növelését, valamint a közigazgatás megreformálását” – fejtette ki. 2020-ig csaknem 30 milliárd eurót terveznek lehívni EU-s alapokból, a jelenlegi csaknem 11 százalékról 72,5 százalékra javítva a lehívási rátát, 350 km autópályát és 250 km vasútvonalat építenek, és 50 százalékkal növelik a felújított utak számát – sorolta. Hozzátette: 2500 óvodát és bölcsődét, továbbá 30 kollégiumot építenek, és korszerűsítenek 2000 iskolát. Az egészségügyet érintő befektetések közül kiemelte a nyolc regionális kórház építését, illetve a meglévők legkorszerűbb eszközökkel való ellátását.

Arra is ígéretet tett, hogy megbízatása alatt semmiféle új adót nem fog bevezetni, és lemondanak a 600-as nyilatkozatról. „Maximum ötven, általánosan alkalmazott adót képzelek el, és ezt mielőbb szeretném megvalósítani. Amíg miniszterelnök leszek, semmiféle új adót nem fogok bevezetni Romániában. A célom a gazdasági élet leegyszerűsítése, nem pedig az elbonyolítása. Még ettől a héttől kezdve lemondunk a 600-as nyilatkozatról és utána csaknem az összes többiről. Javaslatunk értelmében a független tevékenységeket végzőknek 2019-től évente egy űrlapot kellene majd kitölteniük” – ígérte. Az adórendszer egyszerűsítésével a bürokráciát is csökkenteni kívánja, és mindenütt online ügyintézést kíván bevezetni.

A román politikusok különböző reményei

A Dăncilă-kormány parlamenti bemutatkozásán a román pártok már ismert álláspontjaikat közölték. Liviu Dragnea SZDP-elnök szerint Románia kormánya az európai értékeket betartva, az ország stratégiai partnerei­vel együttműködve, de elsősorban a román állampolgárok érdekében fog kormányozni, reményei szerint 2020-ig. Az ellenzék más véleményen van: az NLP frakcióvezetője, Raluca Turcan alkotmánysértőnek nevezte, hogy Dragnea a pártszékházból irányítja a kormányt, amelyben a miniszterelnök nem döntéshozó, még csak nem is ügyintéző, hanem egyszerű végrehajtó. Az MRSZ elnöke, Dan Barna szerint a gyakori kormányválságok egyetlen oka az, hogy a már priusszal rendelkező és újabb ügyekben megvádolt Dragnea nem akar börtönbe kerülni. A politikus szerint a Dăncilă-kormány valódi megbízatása az, hogy politikai pórázra kösse az igazságszolgáltatást, és ha ez nem sikerül neki, ugyanúgy feláldozzák, mint elődeit.

Az RMDSZ ironizál, aggódik és igent mond

A kormányprogram gyakorlatilag nem változott, így az RMDSZ-nek, amely már két alkalommal megszavazta azt, nincs oka felülbírálni korábbi döntését, még akkor sem, ha nem szokványos dolog hathavonta lecserélni a kormányt – így indokolta meg Kelemen Hunor a magyar érdekképviselet tegnap délben elfogadott döntését. Parlamenti beszédé­ben elmondta: az RMDSZ képviselői és szenátorai adnak még egy esélyt a kormánykoalíciónak, nemcsak azért, mert a választási győzelem után az SZDP–LDSZ szövetség felelőssége a kormányzás, hanem azért is, mert a koalíciónak a „nehéz időkben is” eltökélt szándéka volt őszinte párbeszédet folytatni a magyar érdekképviselettel. „Az SZDP vezetőjének volt bátorsága elhatárolódni annak a kollégájának a kijelentésétől, aki bevezette volna a halálbüntetést, és fellógatta volna azokat, akik nem értenek vele egyet. A többi párt vezetőjének részéről a mai napig mély a csend” – jegyezte meg. Érdemben a programról úgy vélekedett: ma nincs tervezés, nincsenek nagy projektek, és jövőképe sincs Romániának. „Csak idővesztegetés, az ország fejlődése szempontjából pedig mellékes minden olyan vita, amely a hatalom megszerzéséért folyik a kormánykoalíció és az ellenzék között. A legnagyobb kérdés ma az, hogy hoz-e valós változást az új kormány, illetve ad-e megfelelő válaszokat a társadalom problémáira” – fejtegette. Kelemen Hunor a kormányprogram egyes fejezeteit jónak, másokat sekélyesnek és felszínesnek tartja, de a kormány tagjairól nem kívánt véleményt alkotni. Ehelyett olyan problémákat sorolt fel, amelyek rövid és hosszú távon is befolyásolják a társadalom jövőjét: a növekvő szegénységet, az autópályák hiányát, a kivándorlást, az orvos- és munkaerőhiányt, a bürokráciát említette, és konkrét összehasonlításokat tett más országokból vett példákkal. Hozzátette: a többség és a magyar közösség közötti bizalom mértéke is hagy kívánnivalót maga után. A szövetségi elnök napirend előtti felszólalásában emlékezett meg Verestóy Attiláról, az RMDSZ múlt héten elhunyt szenátoráról.

Az RMDSZ elnökét tegnap délelőtt az NLP elnöke, Ludovic Orban is megkereste: találkozót kért tőle, feltétele­zések szerint azért, hogy próbálja rábírni Dragnea újabb „bábkormányának” elutasítására. Kelemen Hunor erről nem kívánt részletekbe bocsátkozni, csak annyit mondott, hogy ilyen horderejű tárgyalásokat nem órákkal, hanem hónapokkal a kormányalakítás előtt kell kezdeni.

A magyar érdekképviselet politikusai a miniszterjelöltek meghallgatása során is kritikákat fogalmaztak meg, és próbálták felhívni a figyelmet a hiányosságokra és a vitatható pontokra. Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője szerint több területen is elfogadható, jó megoldásokat tartalmaz a kormányprogram (például az áfacsökkentést illetően), de csak érintőlegesen tér ki a decentralizációra, nem jelöl ki határidőket, konkrét célokat; igencsak vázaltosak az autópálya-építési tervek is. Tánczos Barna szenátor a 600-as formanyomtatvány körüli országos problémákra mutatott rá, de üdvözölte az önkormányzatok költségvetési hiányának rendezésére irányuló szándékot. „Ez az RMDSZ számára is prioritás, és örömmel tapasztaljuk, hogy a költségvetési vita folyamán megfogalmazott, a bizottságban elfogadott, de a plénum által megbuktatott kezdeményezésünk megjelent a kormánykoalíció programjában 2019. január 1-jei életbeléptetéssel. Ettől kezdve a személyi jövedelemadó helyben marad, és 100 százalékban a helyi költségvetést támogatja” – közölte.

Az EMNP feltételeket szabott volna

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint a bukaresti parlamentben jelen levő romániai magyar képviselőknek feltételekhez kell kötniük a román kormány és a kormánypártok támogatását. A néppárt tegnap kiadott közleménye szerint az erdélyi közvélemény joggal követi aggodalommal a kormányválság és kormányalakítás eseményeit, hiszen egy éven belül immár a harmadik miniszterelnök kezdheti meg munkáját.

Az EMNP országos elnöksége szerint a romániai magyar képviselőknek csak akkor érdemes támogatniuk az új kormányt és a kormánykoalíció pártjait, ha az erdélyi magyar közösség szempontjából megkerülhetetlen kérdésekben garanciákat kapnak az előrelépésre. Tíz feltételt fogalmaztak meg: az autonómiaformák megvalósításáról szóló román–magyar párbeszéd beindulását, az anyanyelvhasználat megfelelő biztosítását a közigazgatásban, valamint az ezt szabályozó törvényes keret kibővítését, a nemzeti és regionális szimbólumok szabad használatának haladéktalan biztosítását, az ezzel kapcsolatos hatósági zaklatások megszüntetését, az egyházi és közösségi vagyon visszaszolgáltatásának újraindítását és megnyugtató rendezését, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyének rendezését, a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetének rendezését, Székelyföld gazdasági diszkriminációjának megszüntetését és a régió fejlődésének biztosítását, a Székelyföldet is érintő észak-erdélyi autópálya mihamarabbi megépítését, az igazságügyi törvénycsomag felülvizsgálatát és a törvényhozás függetlenségének biztosítását, valamint az év elejétől tapasztalható súlyos adó- és pénzügyi zavart okozó törvények módosítását.

Klaus Iohannis és a vörös vonal

Kettős kudarccal, egy év alatt két kormány bukásával kezdi mandátumát a harmadik SZDP–LDSZ-kormány, de az emberek nem ezt a teljesítményt várták – így üdvözölte Klaus Iohannis államfő a Dăncilă-kabinet tagjait a tegnap esti ünnepélyes eskütétel után. A kettős kudarcot többször elismételte, és kifejezte reményét, hogy most már megszűnik a kormányzati ugrabugrálás is (szerk. megj.: korábban a koalíció által bevezetett pénzügyi reformokra használta ugyanezt a kifejezést), mert a társadalmi légkör nagyon leromlott, és ez nem tesz jót a fejlődésnek. „Nem volt részünk összehangolt kormányzati gyakorlatban az elmúlt év során, óriási szakadék tátong a koalíció ígéretei és a valós helyzetünk között, és nem látunk előrelépést sem az egészségügy, sem az oktatás, sem az infra­struktúra terén – ugyanakkor visszalépés történt az igazságügyben, minden belső és külső bírálat figyelmen kívül hagyásával. Van azonban egy vörös vonal, amelyet a kormányzók és a döntéshozók nem léphetnek át, és ez az igazságszolgáltatás függetlenségének, a jogállamiságnak a határa, amit tiszteletben kell tartani, akárcsak a lakosság akaratát. Nem szabad százezrek tiltakozását semmibe venni” – szögezte le az államfő, majd a koalíció gazdasági programját is bírálta: szerinte az elmúlt évben végrehajtott módosítások csak felfordulást hoztak, az emberek és az üzleti szféra is elbizonytalanodott, és könnyen egyensúlyát veszítheti; sokan tapasztalták, hogy a béremelés dacára csökkent a jövedelmük, és ez sem növeli a bizalmat. Nehéz dolga lesz az új kormánynak, megfogyatkozott erkölcsi hitellel kell fizetnie bukott elődeinek számláját, és kötelessége visszaterelni rendes medrükbe a dolgokat. Sok időt elvesztegettek már nemtörődömségből, ennek kedvezőtlen gazdasági és társadalmi hatásai vannak, ezért sürgős a rendteremtés. A nagy egyesülés századik évfordulója nemcsak az ünneplésre alkalom, hanem a társadalmi szolidaritás megteremtésére és a jövő kijelölésére is; Romániának jól meghatározott célokra és iránymutató tervekre van szüksége. Ilyen lehet a független igazságszolgáltatás megteremtése, a korrupció veszélye alóli felszabadítás, a jogállamiság megerősítése. Az elvárások nagyok, és eddig a politikai osztály nem tudta vagy nem akarta ezeket teljesíteni – összegezett Klaus Iohannis, és végül „ilyen értelemben vett jó munkát” kívánt az újonnan beiktatott kormánynak.