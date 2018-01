Felpörgött a regisztráció (Magyarországi választások)

Mint ismert, a magyarországi parlamenti választásokat április 8-án tartják, a külhoni magyarok pedig levélben szavazhatnak, ha március 25-ig regisztrálnak a választói névjegyzékbe. Jelentkezniük azoknak kell, akik részt kívánnak venni a mostani voksoláson, és akik a négy évvel korábbi választásokra még nem regisztráltak. Mivel a regisztráció tíz évig érvényes, mindazoknak, aki a négy évvel korábbi voksolásra már regisztráltak, és személyes adataik nem változtak, nem kell újból kitölteniük a jelentkezési űrlapot. Akinek viszont változott a lakcíme például, annak ajánlott frissítenie adatait, hogy aktuális címére kapja majd a szavazólapot.

Sepsiszéken eddig mintegy háromezerrel nőtt a regisztráltak száma a négy évvel korábbi állapotokhoz képest: a régióban jelenleg mintegy tízezren szerepelnek a névjegyzékben – tájékoztatott Kolcza István. Ismertette: a regisztrációnak két módja van: a választási irodától kapott űrlapot postán lehet visszaküldeni, ez esetben ajánlott március 25-e előtt pár nappal feltenni azt, hogy biztosan odaérjen időben. Interneten is lehet jelentkezni: az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács valasztas.info címen honlapot hozott létre a regisztrálni szándékozók számára. A szervezetek munkatársai, önkéntesei, önkormányzati képviselői is segítenek az érdeklődőknek: irodáikat már több ezren keresték fel, de folyik a terepmunka is, Sepsiszentgyörgyön és a környező falvakban házról házra járnak, hogy azoknak is segítsenek, akiknek nincs lehetőségük bemenni az irodába.

Az EMNT és az EMNP a levélszavazatok eljuttatásában is segít majd – ígérte Kolcza István –, ennek módozatait később ismertetik. A szavazólapokat a regisztráció március 25-ei lezárása után kezdik el kiküldeni, a szavazatokat április 8-ig kell visszajuttatni a budapesti választási irodához postán vagy elvinni a csíkszeredai konzulátusra.