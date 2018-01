A köpeci tragédia hátteréről

A 81 éves B. Borbálát, az Erdővidéktől távol élő lányát és a vele egy háztartásban élő unokáját, E. M. Juditot is régóta pszichés betegként tartották nyilván. Az előírt kezelést sem az idős nő, sem az unokája nem tartotta be, ezért utóbbi néha agresszívan lépett fel. Egy helyi fiatalasszony elmondása szerint nemegyszer látta, amint falustársaira az úton ordibált, trágár szavakkal illette őket, sőt, olyanra is volt példa, hogy kaput rugdosott, ezért féltek tőle, ha tehették, elkerülték.

A család meglehetősen elszigetelten élt, ezért E. M. Judit terhességéről családorvosa, dr. Ágoston István is csak későn, január elején értesült. Mivel nem volt nyilvántartásban, s látszólag már meglehetősen előrehaladott volt az állapota, küldőpapírt állított ki, egy nagynénjével pedig megbeszélte, a lányt elkíséri a vizsgálatra. Kétséges, hogy a kivizsgálás megtörtént-e: időközben a nagynéni elutazott Magyarországra, a családorvost pedig többé nem kereste fel senki.

Dr. Ágoston István múlt csütörtökön szóbeszédből értesült, hogy a lány még vasárnap életet adott gyermekének. Mivel tudni akarta, hol és milyen körülmények közt történt a szülés, üzent az idős nőnek, aki meg is kereste őt, de összefüggéstelenül elmondott szavaiból alig lehetett kikövetkeztetni, mit is akar közölni: igaz, hogy dédunokája megszületett – mondotta –, de ő azt eltette! Az orvos a helyszínre sietett, ahol előbb az anyát vizsgálta meg, akit fizikálisan egészségesnek talált, majd a nagyanyját faggatta arról, hova lett a gyermek. Az asszony nem sokáig titkolta, majd meg is mutatta, hova ásta el a csecsemőt a kertben.

Az orvos hívására hamar kiszállt a rendőrség, de a holttestet nem találták meg, ám arra utaló nyomot, hogy ott volt, igen. Az ügyészség egy­előre nem gyanúsít senkit, ideiglenesen mindkét asszonyt tanúként kezeli, ám állapotuk miatt kórházba utalták őket. Tudomásunk szerint a fiatal nő onnan vasárnap megszökött.

Dr. Ágoston István szerint borzasztó, ami történt, de mindenekelőtt orvosi, majd szociális esetként kell kezelni, s csak azt követően szabad a jogi felelősséget firtatni: a tudathasadásos idős nő valószínűleg nem fogta fel tettének következményeit.