Ajándék lónak foga

Arról a bizonyos országúti matricáról van szó, amelyet mindközönségesen rovignettaként emleget a halandó. Magyar megfelelőjében fontos a jelzőt kiemelni, hiszen ez tudatosítja, hogy kies e szép hazában az autópályák használata ingyenes. Mondjuk, annak a pár szakasznak a használatáért pofátlanság is lenne díjat kérni, bár arra azért kíváncsi lennék, amikor ez az ország keresztül és kasul lesz szőve sztrádákkal, majd eltörlik-e az országútkoptatási sarcot. No de minek ábrándozni arról, amit úgysem érek meg szőrösen?

A matrica tehát. Lejárván az autójára kifizetett díj, pajtásom betért az első benzinkúthoz újabb egy évre kifizetni. Diktálja a rendszámot, a hölgy bepötyögteti a számítógépbe – aztán azt mondja, hogy érvényes még a matrica, majd csak jövő hónap végén jár le. Pajtásom ezen fölöttébb elcsudálkozik, rendszerető ember lévén (és mert korábban kétszer is megbüntették, hát azóta jobban odafigyel a dátumra, még telefonja emlékeztetőjébe is beírja) biztosan tudja, hogy épp a magyar kultúra napján (minden jó magyar ember tudja, hogy ez január 22-e, himnuszunk születésnapja) éjfél előtt egy perccel vesztette érvényességét a vignetta. A hölgy még egyszer bepötyögteti a rendszámot, ellenőrzi az alvázszámot is, minden stimmel, de a gép csak nem engedi törleszteni az adót. Merthogy kifizetni még egyszer azt, ami már ki van fizetve, nem lehet. Pajtásom áll, mint borjú az új kapu előtt, nem érti, mi történik. A hölgy sejti: valószínűleg valaki, akinek hasonló az autója rendszáma, vásárolt tavaly március 1-jén (mert a számítógép ezt is tudja) egyéves matricát, de a szám-betű kombinációt rosszul írhatták be, egy karakter tévedés pedig épp a pajtásom autójának rendszámát eredményezte. Jól járt, kedves uram, örvendjen neki, kapott ajándékba egy hónapnyi útadót, mondja kedvesen mosolyogva a hölgy, pajtásom azonban csak áll értetlenkedve. Lottón, de még sorsjegyen sem nyert soha, ráadásul olyan családban nőtt fel, amelyben belesulykolták: idegentől ajándékot elfogadni nem szabad. Kicsit topog még a benzinkút helyiségében, előreengedi a háta mögött felgyűlt vásárlókat, és közben gyanú fészkeli be magát kusza gondolatai közé. Látott filmet jó sokat, hallott összeesküvés-elméletet épp eleget – a rendszer akar kiszúrni vele, valaki tudja, hogy másnap útra készül, már élesítik is a kamerákat, alig várják, hogy lefényképezhessék, és ismét a nyakába sózzanak egy jó nagy bírságot. Azt már nem, mondja ki hangosan, mit nem?, kérdezi a hölgy. Semmi, semmi, csak elméláztam, válaszolja, gyorsan búcsúzik, az ajtót be sem csukja maga mögött. Na, meglátjuk, hogy ki tudtok-e babrálni velem, motyogja magában, beül az autóba, átmegy egy másik benzinkúthoz.

Jó napot, rovignettát vásárolnék. Mennyi időre? Egy évre. Rendszám? Diktálja. Á, nem járt le még, majd csak jövő hónap végén. Az nem lehet, teszi pajtásom az ártatlant, és mutatja a tavaly vásárolt kis fecnit, amelyet időközben előkotort a kesztyűtartóból. A fényes papíron elhalványultak ugyan időközben a betűk, de megfelelő szögben fény felé fordítva kisilabizálható még az írás. Tényleg, mondja a második benzinkútnál a kiszolgáló, és most már ő sem érti. A számítógép ugyanis pontosan ugyanazt közli vele is, mint néhány perccel korábban hölgy kollégájával. Kis fejtörés után aztán ő is rájön az egyetlen lehetséges megoldásra: valószínűleg valaki, akinek hasonló az autója rendszáma, vásárolt tavaly március 1-jén stb. Pajtásomban kezd meginogni az ellene szőtt merénylet elmélete, de azért még tartja magát. Átmegy egy újabb benzinkúthoz, mert három az Isten igaza (ezt nem szülei tanították ugyan, de a népi bölcsesség se kutya). Újra előadja mondókáját, már egész jól színleli a naivat, ha minden kötél szakad, valami vidéki színházba elmehetne csepűrágónak, állapítja meg magában. Az eredmény azonban ugyanaz, hát kénytelen elkönyvelni magában, hogy szépen felépített teóriája a gonosz rendszerről elrugaszkodott eszmeszülemény, ő csupán egy gépelési tévedés – ezúttal nem szenvedő – áldozata.

Mert pórul járt alanya is van a történetnek. Az az autótulajdonos, aki nem ellenőrizte a matrica másodpéldányán autója rendszámát, és azóta is járja a világot jóhiszeműen, azzal a biztos tudattal, hogy törvényes kötelességének eleget tett. Bár lehet, közben bezsebelt már egy-két büntetést – és ez az, ami bántja pajtásomat. Jól ismerem, rosszat nem kívánt soha senkinek, emberségből példát ellenben sokszor mutatott. Hát mondják meg Önök, mit tegyen most?