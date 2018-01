Szakcégre bíznák a közvilágítást (Sepsiszentgyörgy)

A kérdés a januári soros tanácsülésen került napirendre, és a helyi tanács vita nélkül jóváhagyta az egyelőre csak szándékként létező változtatást. A következőkben a karbantartást szeretnék másra bízni, a rendszer fejlesztését, az ehhez szükséges beruházásokat továbbra is a városházán végzik majd.

A közvilágítás kialakítása és fejlesztése mellett a rendszer karbantartása is az önkormányzat feladata, és Sepsiszentgyörgyön eddig a városgazdálkodási igazgatóság foglalkozott mindezzel. Az új előírások szerint azonban csak az végezhet karbantartási munkálatokat, akinek erre a Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság által kibocsátott engedélye és megfelelő felszerelése van, tehát a polgármesteri hivatalnak vagy alkalmaznia (esetleg taníttatnia) kell ilyen szakembereket, és megvásárolnia a szükséges műszaki eszközöket, vagy az előírásokat teljesítő vállalatra kell bíznia a munkát. Ez nem csupán az állandó utcai lámpák, hanem az alkalmi díszkivilágítások felügyeletét és a fogyóanyagok pótlását is jelenti, a hangsúly pedig a gyors és hatékony beavatkozáson van – magyarázta a tanácsülésen Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Azt is elmondta: eddig esténként vagy a hétvégéken nem volt, aki a lakossági panaszokat fogadja és orvosolja (egy hétbe telt egy kiégett utcai villanykörte cseréje is), egy szakcégnek azonban állandó diszpécserszolgálatot kell fenntartania, és 24 órán belül be kell avatkoznia, ahol szükséges. A két megoldás összehasonlítására a város egy célszerűségi tanulmányt is készíttetett (ezt fogadta el a tanács), és miután az elvi döntés megvan, a következő lépés a feladatfüzet elkészítése és a közbeszerzési eljárás kiírása.