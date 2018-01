Kisállatok és baromfik ­Sepsiszentgyörgyön

Az esemény idén regionális jellegű lesz: részt vesznek kézdivásárhelyi, csíkszeredai és székelyudvarhelyi tenyésztők is. Hasonló székelyföldi kiállítást három alkalommal szerveztek az említett városokban, Sepsiszentgyörgy a negyedik kiadás házigazdája. A rendezvény fő támogatója és társszervezője Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala – tudtuk meg Bartha Balázs egyesületi elnöktől. A standok felszerelését már tegnap megkezdték. Hetvenhét kiállító több mint százötven állatát várják a stadionba, olyan különleges tyúkokat, nyulakat, galambokat is, amelyek eddig nem voltak megtekinthetőek Sepsiszentgyörgyön. Nem maradnak el a rucák, libák sem. A kiállított állatokat csütörtökön bírálják el, a zsűriben 13 bíró vesz részt, külön-külön szakértők értékelik a nyúl-, baromfi- és galambállományt. A belépti díj gyerekeknek 1 lej, felnőtteknek 2 lej, gyerekcsoportoknak ingyenes. A tombolajegy ára 1 lej, vasárnap 12 órakor tyúkokat, galambokat, nyulakat, tenyésztői szakkönyveket, tojótápot sorsolnak ki. Pénteken 11–18, szombaton 9–18, míg vasárnap 9–12 óráig látogatható a kiváló élményekkel kecsegtető kiállítás. A szemlével párhuzamosan szombaton és vasárnap kisállat- és baromfivásárt is szerveznek a stadion mellett. Egyesületi tagoknak ingyenes, másoknak 5 lej a részvételi díj. (bokor)