Európát fenyegeti Trump

Trump, aki a múlt heti davosi világgazdasági fórumon nyilatkozott az ITV brit kereskedelmi tévétársaságnak, a vasárnap késő éjjel műsorra tűzött interjúban kifejtette: nem csodálkozik azon, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a többség a kilépésre voksolt, mivel a britek nem akarják, hogy a világ minden tájáról Nagy-Britanniába vándoroljanak olyan emberek, akikről semmit nem tudnak. Theresa May brit miniszterelnök helyében ő másképp, még keményebben tárgyalt volna az EU-val a kilépési feltételekről, és megmondta volna, hogy az Európai Unió nem az, aminek lennie kellene – szögezte le. Majd hozzátette: neki is nagyon sok problémája van az EU-val, mivel az unió nagyon igazságtalanul bánik az Egyesült Államokkal a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban. „Nem tudjuk bejuttatni áruinkat az EU piacára, az EU viszont illetékmentesen vagy nagyon alacsony illetékteherrel exportál az amerikai piacra” – panaszolta az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem az EU az egyetlen, amely méltánytalan módon jár el az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben, sok országot meg tudna nevezni, amelyek ugyanígy viselkednek, de az Európai Unió nagyon-nagyon igazságtalan. Trump alig burkoltan megtorló kereskedelmi lépéseket is kilátásba helyezett, mondván: a jelenlegi helyzet nagyon is (az EU) kárára válhat. Részletekbe mindazonáltal nem bocsátkozott.

Az Európai Unió kész azonnal reagálni, ha az Egyesült Államok kereskedelmi korlátozásokat léptet életbe vele szemben – hangsúlyozta tegnap az Európai Bizottság szóvivője az amerikai elnök által kilátásba helyezett büntetőintézkedésekről szóló hírekkel kapcsolatban. Margarítisz Szkínász a brüsszeli testület napi sajtóértekezletén leszögezte: készek gyorsan és megfelelően reagálni, amennyiben Washington korlátozásokat vezet be az európai kivitellel szemben. További részleteket azonban nem árult el. Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő tegnap kiemelte, hogy az Európai Unió nem zéró összegű játszmaként tekint a kereskedelempolitikára, amelynek nyertesei és vesztesei vannak. „Mi itt, az EU-ban úgy gondoljuk, hogy a kereskedelemnek minden fél számára előnyösnek kellene lennie” – fogalmazott. Az Európai Bizottság szerint a kereskedelemnek nyitottnak és tisztességesnek kell lennie, ugyanakkor világos szabályokon kell alapulnia.

Az Egyesült Államok messze az EU legnagyobb külső kereskedelmi partnere, a kétoldalú kereskedelem értéke 2016-ban megközelítette a 700 milliárd dollárt. Az amerikai elnök protekcionista kereskedelempolitikáját világszerte sokan bírálják, komoly visszhangot keltett például, hogy előző héten Donald Trump aláírta az – elsősorban Kínából – importált napelemekre és mosógépekre kivetett vámtarifákról szóló rendeletet.