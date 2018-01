A menekültkérdés késlelteti a megegyezést (Nagykoalíciós tárgyalások Németországban)

A menekültügyről tartott első tárgyalási forduló hétfő hajnalban eredménytelenül ért véget. Először – még vasárnap délután – a három pártelnök, Angela Merkel, a Kereszténydemokrata Unió (CDU), Horst See­hofer, a Keresztényszociális Unió (CSU) és Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetője folytatott megbeszélést, majd a migráció és integráció kérdéseivel foglalkozó munkacsoport ült össze. Ezen a tárgyaláson sajtóértesülések szerint személyeskedésig fajuló heves vitába keveredett a CSU és az SPD delegációjának vezetője. Végül csupán abban állapodtak meg, hogy elnapolják a tárgyalást, és az újabb találkozóig a CDU-s küldöttség vezetője, Volker Bouffier Hessen tartományi miniszterelnök vezetésével feltárják a lehetséges kompromisszumokat.

A vita elsősorban a menekültek és oltalmazottak családegyesítési jogáról szól. A koalíciós tárgyalást megalapozó előzetes megállapodásban az szerepel, hogy havonta legfeljebb ezer ember érkezhet az országba a szülőket és kiskorú gyermekeket összefogó, úgynevezett magcsaládra vonatkozó családegyesítési jog révén. Az SPD sürgeti, hogy különösen súlyos esetekben, méltányosságból a havi ezerfős határ felett is engedélyezzék családok egyesítését. A CDU/CSU ezt elutasítja.

Volker Bouffier tegnap a ZDF országos köztelevíziónak elmondta, hogy egyetértés még nincs, de mindhárom fél törekszik a megállapodásra, amelyet az ország befogadóképességére tekintettel kell kidolgozni. A befogadóképességet már számszerűsítették, az előzetes egyeztetésen kötött megállapodásban lefektették, hogy az évi 180 ezer és 220 ezer közötti sávban kell maradnia a menekültügyi rendszerben évente befogadott emberek számának, ezért a családegyesítési jogot is ennek megfelelően kell szabályozni – fejtette ki a CDU alelnöke. Az SPD is a kompro­misszumkészségét hangsúlyozta.