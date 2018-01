Sürgetik az eljárást a lengyelek ellen

A képviselők üdvözölték, hogy az Európai Bizottság múlt hónapban megindította az „atomfegyverként” is emlegetett, eddig példa nélküli eljárást Varsóval szemben, hangsúlyozva: Lengyelországban egyértelműen fennáll a jogállamiság súlyos megsértésének kockázata. Az eljárásban az Európai Bizottság javaslattevő szerepet tölt be, a tanács fog majd négyötödös többséggel dönteni arról, fennáll-e a veszélye az uniós alapértékek csorbulásának. A 7-es cikk olyan többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely végső esetben akár az érintett állam szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagország egyhangú támogatására van szükség, amit elemzők szinte kizártnak tartanak.