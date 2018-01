Szabó Nikole dobogós helyezéssel kezdett (Fallabda )

Az elmúlt hétvégén szervezték meg Temesváron az év első országos viadalát, a Helios Kupa fallabdaversenyt, ahol öt sepsiszentgyörgyi versenyző is próbára tette magát, s Szabó Nikole dobogós helyezéssel kezdte az évet.

A megmérettetésre összesen 43 játékos nevezett be három kategóriában: férfi A és C osztályban, illetve női A osztályban. A Kovászna Squash SKE négy férfi és egy női játékossal indult a versenyen. A szentgyörgyiek legjobb eredménye Szabó Nikole nevéhez fűződik, aki ifjúsági fallabdázóként a felnőttek között a dobogó legalacsonyabb fokára állhatott fel. A férfi A osztályban Florin Negruțiu a 10. helyen zárt, Bara Hunor a 13. pozícióban fejezte be a megmérettetést, Nicu Hărșan 17. lett, míg Vizi Andor ifjúsági játékosként a 25. helyet szerezte meg a felnőtt mezőnyben.

A következő országos viadalra a fővárosban kerül sor február 16–18. között. Ez az országos felnőtt fallabdabajnokság lesz, amely a legrangosabb versenynek számít az idényben. Bara Hunor elmondta, ezen a megmérettetésen a lehető legtöbb játékosukkal vesznek részt. (miska)