Falvak ivóvízhálózatát bővítenék (Pályázik a regionális szolgáltató )

Kozsokár Attila igazgatóhelyettes lapunk érdeklődésére több oldalnyi javaslatot mutatott be a fejlesztésekről – ezek jelentős része a háromszéki falvak közművesítési fokának javítását célozza. Megjegyezte, egyelőre nem tudni, kell-e a regionális vízszolgáltatónak önrésszel is hozzájárulnia a támogatáshoz, a korábbi, hasonló nyertes pályázatoknál előfordult már, hogy nem igényeltek ilyet. Első lépésként tanácsadó céget fogadnak, majd megvalósíthatósági tanulmány és számos felmérés is készül, s végül összeállítják a kivitelezésre vonatkozó pályázati dokumentációt.

A fejlesztésekről több esetben egyeztettek a helyi önkormányzatokkal. A megyeszékhely körzetében például 13 településen – Árkoson, Illyefalván, Sepsiszentkirályban, Benedek-mezőn és a Szalomérban, Aldobolyban, Uzon községben, Maksán, valamint Bácsteleken – terveznek több kilométernyi vízhálózat-építést, nyomóvezetékek, nyomásemelő állomások és tartályok telepítését. Előpatakon jelentősebb beruházást eszközölnének, mintegy 2 millió eurót szánnak nyomó- és elosztóvezetékek lefektetésére, illetve két tartály megépítésére.

Kézdiszéken is hasonló fejlesztést terveznek Hilibben, Szentkatolnán és Imecsfalván, Gelencén, Kézdikőváron, Kiskászonban, Szárazpatakon, illetve Torján is. Kézdiszentléleken a rendszer bővítése mellett mintegy 650 háztartást kívánnak rácsatlakoztatni az ivóvízhálózatra, a legnagyobb értékű beruházás – közel 1,4 millió euró – pedig Ozsdolát célozná.

Orbaiszékről négy település szerepel a fejlesztési listán: Nagyapatak, Kisborosnyó és Lécfalva mellett Zabola. Utóbbiban 2,5 millió eurót költenének többek közt a 23 km-es elosztórendszer kiépítésére. Bodzavidéken egy bővizű forrásból új befogót létesítenének, s új szállítóvezeték telepítését tervezik a befogótól a bodzafordulói víztisztítóig.