Jubiláló népművelés Lécfalván

Öt évvel ezelőtt iskoláskorú gyerekekből és fiatalokból táncegyüttest alapított a Nagyborosnyó községhez tartozó lécfalvi Leza Egyesület, s mert az együttest bővíteni is akarta, nem kis erőfeszítések és anyagi áldozatok árán gyerek-fúvószenekart is létrehoztak. A Nemere tánccsoport most ünnepelte kerek öt-, a gyerekzenekar pedig fennállásának kétéves évfordulóját. A jubileumi bemutató alkalmával az egyesület vezetőjével, Dénes Lászlóval beszélgettünk.



– Az elmúlt esztendőben sokat hallatott magáról az együttes.

– Mintegy húsz alkalommal léptünk fel műsorainkkal itthon és egy alkalommal a Maros megyei Héjjasfalván. Március 15-én Eresztevényben és Maksán szerepeltünk, májusban a kovásznai országos táncfesztiválon, a községközpontban a gyermeknapon, négy alkalommal mutatták be zsenge korú fúvósaink tehetségüket fúvóstalálkozón Árkoson, Zágonban, Barátoson és az erdővidéki Nagybaconban. Mi zenéltünk és szerepeltünk a borosnyói, kommandói és lécfalvi falunapokon, a mikóújfalusi Szent István-napi búcsún, a maksai őszi vásáron, a cófalvi-várhegyi adventkor és itthon karácsonyban. Református emléknapon mutatkoztunk be Héjjasfalván, ahonnan adományként lelkészünk, Péter Barna tiszteletes úr közvetítése révén kaptuk a zenekar tagjainak egyenruháit.

Dénes László jobbára családtagjaival, feleségével, Editkével, és lányával, Orsolyával, Botos Katalin munkatársával szervezi és tartja fenn az együttest. A tánccsoport tanára id. Oláh Mihály, a fúvósok tanítását Kertész Barna karmester, helybeli tanító vállalta. Önfenntartóak, kihasználják a mutatkozó pályázati lehetőségeket, köszönetet mondanak a támogató jóakaróknak és számos helybeli családnak.

– Ötvenezer lejjel támogatott a községi önkormányzat Ilie Nicolae polgármester révén, félezer lejjel a borosnyói Liberálisok és Demokraták Szövetsége – sorolta Dénes László –, és amit nagyon köszönünk, mintegy 160 lécfalvi illetőségű személy adójának két százalékával. Román népi viseletet vásároltunk a tánccsoportnak Bodzavidéken, dobot, réztányért, kottatartókat, mikrofont a fúvósoknak.

Lelkesedésük és munkájuk elismeréseként kétnapos tusnádfürdői kirándulásban részesültek a szereplők – tudtuk meg. Meglátogatták a borvizes élményfürdőt. Az egyesület gyermeknapot szervezett a nyáron, Dénes Orsolya Beáta és Nagy Ilona Kamélia ügyességi versenyeket, zenét szolgáltatott Botos Richárd, s ez alkalommal is támogatta őket a polgármester. Műsort mutattak be a tolnanémedi testvértelepülés vendégcsoportjának. A Nemere tánccsoport négy (szatmári, csíki, menasági, szilágysági) táncot és egy román népi táncot tanult és mutatott be. A jubiláló ünnepséget farsangi kosarasbál követte, zenélt a kézdivásárhelyi Tempo Band. Ilie Nicolae borosnyói polgármester elismerően nyilatkozott a lécfalvi egyesület és tagjainak népművelő munkájáról.