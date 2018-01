A piaciverseny-kultúra erősítése érdekében (A Versenyhivatal Árkoson )

Tájékoztató és egyeztető körútja során a hazai Gazdasági Versenyhivatal vezetői Háromszékre is ellátogattak. Az Árkosi Tanulmányi Központban tartott sajtótájékoztatójukon az intézmény tevékenységének legfontosabb szempontjait ismertették, de néhány meglehetősen borsos büntetésről is beszámoltak.



A versenyhivatal vezetői Árkoson tartották évértékelő ülésüket, és az eddigi gyakorlat szerint helyi intézményvezetőkkel is találkoztak. Bogdan Chirițoiu elnök és Gyerkó László tanácsadó Antal Árpád polgármesterrel együtt tartott sajtótájékoztatót. Elmondták, céljuk a piaciverseny-kultúra fejlesztése mind a piaci szereplők, mind a helyhatóságok, illetve önkormányzati és állami intézmények, cégek körében. Elsődlegesen tájékoztatást nyújtanak mindazoknak, akik erre igényt tartanak, vizsgálódni általában bejelentés alapján kezdenek (ezt megteheti akár névtelenül is bárki), büntetni pedig alapos kivizsgálás után abban az esetben, ha sérülnek a piaci esélyegyenlőség feltételei. Akkor kezdenek vizsgálódni, ha felmerül a gyanú, hogy a vállalkozások megtévesztik a fogyasztókat, ha a kivételesen erős piaci helyzetben levő cégek visszaélnek erőfölényükkel, ha a vállalkozások versenykorlátozó megállapodást kötnek, vagyis kartelleznek. Hivatalból általában a nagyobb vállalkozások egyesülését ellenőrzik.

Kérdésre válaszolva az elnök elmondta, hogy tavaly közel 25 millió euró értékben róttak ki büntetést a versenyszabályok megsértése miatt, elsősorban kartellezés, licit előtti háttéregyezmények fordultak elő. Példaként a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséget érintő informatikai beszerzés ügyét említette, amelyről kiderült, hogy a közbeszerzésre jelentkező beszállítók háttérben megegyeztek az árajánlatok értékében, ezért őket összesen 1,7 millió euróra bírságolták, de a hazai áramszolgáltatók esetében az elektromos készülékek beszerzési eljárásában találtak a versenyszabályokba ütköző eljárást. Ez utóbbi esetben a háttéregyezség miatt az eszközöket magasabb áron vásárolták meg a szolgáltatók, a pluszköltséget pedig az ügyfelekre hárították. A 15,8 millió eurónyi bírság mellett elemzik annak lehetőségét, hogy a vállalatok kompenzálják ügyfeleiket a pluszkiadásokért. Az elnök továbbá beszámolt több őrző-védő cégre kirótt bírságról, illetve a Suceava megyei közjegyzők kartelezéséről. Ugyanakkor tavaly az Orange, a Vodafone, illetve a HP céggel szemben is eljárást indítottak, hiszen a kisebb szereplőkkel szemben függőségi viszonyt alakítottak ki.

Lapunk kérdésére válaszolva Bogdan Chirițoiu elmondta, Kovászna megyéből tavaly nem érkezett panasz, két esetben hivatalból vizsgáltak meg vállaltfelvásárlásokat, illetve fúziókat (a Covalact felvásárlásáról és a Bertikris bővítéséről van szó), bizonyos feltételekkel jóvá is hagyták azokat. Újságírói felvetésre, miszerint vannak háromszéki vállalkozók, akik háttéregyezségeket kötöttek, hogy alacsony szinten tudják tartani alkalmazottjaik bérét, az elnök kifejtette: hogyha érkezik ezirányú bejelentés, kivizsgálják az ügyet.

Antal Árpád közölte, elsősorban a sportfinanszírozás kapcsán egyeztettek a versenyhivatal képviselőivel, hiszen azt szeretnék, hogy a versenysport önkormányzati támogatása szabályosan történjen. Bogdan Chirițoiu kérdésünkre hangsúlyozta, hogy a piaci verseny tekintetében az önkormányzati sportfinanszírozások esetében nincsenek eleve megszabott korlátok, vizsgálódásaik leginkább a nemzetközi szinten szereplő magánklubbokra terjednek ki, de örülnek, ha a kisebb klubok is kikérik a véleményüket.