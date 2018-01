A mofetták és ezer borvízforrás városa (Elkészült Kovászna fürdőváros márkája )

A polgármesteri hivatal felhívására több pályamunka is érkezett, ezek mindegyike tartalmazta a logó és a jelmondat tervét is. Köztük volt a város EU-s finanszírozású turizmusfejlesztési programja részeként elkészített változat is – jelenleg is ezt köteles használni a pályázat lefutási ideje alatt az ennek során szervezett programokon, kiadványokon, más reklámanyagokon. Herman Rosner közgazdász, turisztikai vállalkozó ez alkalommal is előterjesztette az általa alkotott márkát, melynek szlogenjét – Kovászna, az 1000 gyógyforrások üdülője – 2002-ig le is védte az Állami Találmány és Márkanév Hivatalnál (OSIM).

A márka megalkotására vonatkozóan a városháza a lakosság véleményét is kikérte.

Mindezek ellenére a döntés nehéznek bizonyult. A városatyák közel két órán át vitatkoztak a lehetőségekről, pro- és ellenvéleményeket hozva fel. A vita egy adott pontján Gyerő József polgármester felajánlotta: visszavonja a brandre vonatkozó, általa előterjesztett határozattervezetet, majd ha a tanácsosok úgy érzik, dönteni tudnak az ügyben, újból napirendre tűzi. Az ellenvélemények dacára végül a tanácstagok szavazásra bocsátották a javaslatokat.

A városházára érkezett jelmondat-tervezetek egyike sem nyerte el teljes egészében az önkormányzati képviselők tetszését, ezért az ülésen újabb javaslatokkal álltak elő. Gyerő József ajánlotta A mofetták és 1000 borvízforrás városa szlogent (ezt később Gazda István terjesztette elő szavazatra), dr. Fülöp Csaba a Borvíz és mofetta a te szívednek jelmondatot vetette fel, Kopacz Levente a Borvíz, mofetta, friss levegő megfogalmazás mellett állt ki.

A három, szavazásra bocsátott jelmondat közül a legtöbb szavazatot a polgármester javaslata kapta. Így a jövőben A mofetták és 1000 borvízforrás városa jelmondat az EU-s projekt részeként megalkotott logóval közösen alkotja a város brandjét.

Ennek fontosságát egyébként senki nem vonta kétségbe, egyértelműsítették, hogy erre szükség van a fürdőváros sajátos értékeinek – főként a borvíz, mofettagáz, ionizált levegő – népszerűsítésére, köztudatba való bevitelére. A márka ugyanakkor meghatározó azonosítója a fürdővárosnak, mely megkülönbözteti a versenytársaktól. A várost eddig főként gyógykezelési hagyományáról ismerték, kevésbé a felhasznált egyedi gyógytényezőkről.