Lécfalvára kerül Barót hulladéka

Lázár-Kiss Barna András polgármester a tervezet előterjesztésekor kijelentette: az egyesületbe való belépés a feltétele annak, hogy holnap is lesz, ahová elvinni a hulladékot. „Talán még egy ideig Brassó befogadná szemetünket, ám idővel egyre messzebb kellene szállítani azt, és ez komoly többletteherrel járna a város és polgárai számára. A lécfalvi lerakó itt található a megyében, olcsón és hosszú időn keresztül lehet odaszállítani, szóval nem kérdéses, hogy az egyesületbe való belépés és az azzal járó tizenötezer lejes éves tagdíj megéri” – érvelt.

Nagy István független tanácstag előrebocsátotta: a belőle és a két néppártos tanácstagból álló frakció meg akarja szavazni a határozattervezetet, de fontosnak tartja elmondani, hogy jó lenne a kérdést meggondolni, hiszen ahányszor a város valamilyen megyei egyesületbe belépett, az sosem volt számára kedvező. A volt városvezető emlékeztette kollégáit: amikor a Tega Rt. átvette a városi köztisztasági feladatok ellátását, nem sok idő múltán drágított. Mindezt úgy, hogy a szolgáltatásért nem fizet haszonélvezeti adót, azóta is több mint egymillió lej értékben használ a város tulajdonát képező alapeszközt, s nem végez olyan feladatokat – sepregetést és hótalanítást –, amelyet elődje igen. Nagy végül arra kérdezett rá, mit is értenek a tervezet összeállítói a „további kedvezmények” kifejezés alatt.

A polgármester a felvetésre röviden csak annyit válaszolt, hogy „bizonyos fokig az is kedvezmény, hogy van, aki tőlünk jó messzire viszi szemetünket”. Ezt követően Ambrus József kért szót, s kifejtette részletesebben a megyei hulladékgazdálkodási egyesületi tagsággal járó előnyöket. Mint mondotta, jelen pillanatban talán húsz-harminc banival olcsóbb Brassóba szállítani a baróti hulladékot, de ez nem sokáig lesz így. A csatlakozás elmaradásának hátrányait nem holnap éreznék, hanem egy kicsit jövőben, majd nagyobb mértékben két-három éven belül, amikor – mivel a kért EU-s követelményeknek nem tudnának eleget tenni – magas büntetőilletéket kellene fizetniük. Hamarosan bezár a cekendi, és nagyon kétséges a brassói sorsa is, így a lécfalvi lesz az egyetlen közeli, kedvező árakkal dolgozó és a barótiak számára is elérhető lerakó – mondotta.