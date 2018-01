Marad a hátrányos megkülönböztetés (Angol tantárgyverseny )

Az angol nyelvű tantárgyverseny szabályzatát múlt év októberében változtatta meg az oktatási minisztérium, ebben az szerepel, hogy idéntől fordítási feladatokat is meg kell oldaniuk a versenyzőknek, és ezeknél az angol mellett csak a román nyelv használható. Január közepén, a verseny helyi szakasza előtt a megyei tanfelügyelőség jelezte, hogy az intézkedés hátrányosan érinti a magyar tanulókat, és kérte a szabályzó módosítását, ezt az oktatási minisztérium azzal utasította el, hogy a tantárgyolimpiák a különleges készségű és magas teljesítményű diákok versenyei, amelyeken a hagyományos iskolai megmérettetéseknél magasabb szintű feladatokat kell megoldaniuk a versenyzőknek, az angol esetében pedig a IX–XII. osztályos tanterv módszertani javaslatokat leíró fejezete tartalmaz versenyfeladat-típusokat is.

Kiss Imre megyei főtanfelügyelő az elutasítást igazságtalannak, a versenyszabályzatot pedig továbbra is hátrányosnak tartja a magyar diákok számára, és szerinte a diákok joga dönteni arról, hogy ilyen körülmények között részt vesznek-e az angol olimpián.

Marad tehát a hátrányos megkülönböztetés, s míg a helyi szakaszon a megyei szinten összeállított feladatokat kellett megoldaniuk a versenyzőknek, és a fordításoknál a magyar diákok használhatták anyanyelvüket, a megyei vetélkedőn országosan egységes feladatokat kapnak, és kizárólag angolból román nyelvre és románból angolra fordíthatják a szövegeket. Kondor Ágota, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium igazgatója lapunknak elmondta, eredetileg az ő iskolájuknak kellett volna megszerveznie a megyei angol versenyt, de az említettek miatt nem lesznek házigazdái az olimpiának, és angol szakos tanáraik sem vesznek részt a vetélkedőn, bárhol tartják meg azt.