Alig futja a fizetésekre (Takarékossági intézkedések az oktatásban )

A tanügyi fizetésekre és pótlékokra 153,9 millió lejt kap idén a megye, ez mintegy 18 százalékkal kevesebb a szükségesnél – közölte Kiss Imre. Mivel ettől az évtől a megyei tanfelügyelőségeken keresztül kapják az oktatási intézmények a pénzt a fizetésekre, pótlékokra és a kötelező járulékokra, ők felelnek azért, hogy az óvodák és iskolák ne lépjék túl a bérköltségre kiutalt keretet, amit fejkvóta alapján számítanak ki. Csakhogy a hetvenhét háromszéki pénzügyi központból harminckettőben magyar és román tannyelvű oktatás is működik, ami emeli a költségeket – magyarázta Kiss Imre. Mindkét tagozaton vannak alacsony létszámú osztályok, és a pedagógusnak akkor is meg kell kapnia a fizetését, ha tíz gyermeket tanít és akkor is, ha huszonötöt. A kétnyelvűségből és a falusi kis iskolák elnéptelenedéséből adódik, hogy városon átlagban 22,63 gyermek jut egy óvodai csoportra, illetve osztályra, falun pedig 16,39, mindkettő jóval az országos átlag alatti, és mivel a létszám függvénye a finanszírozás, egyértelmű, hogy ebből a szempontból hátrányban van a megye – szögezte le a főtanfelügyelő.

Az óvoda- és iskolaigazgatókkal folytatott egyeztetések alapján a megyei tanfelügyelőség elkészített egy takarékossági intézkedési csomagot, amelyet minden pénzügyi központ a saját lehetőségei szerint alkalmaz majd. Egyes lépésekre már tanév közben sor kerül, másokat csak szeptembertől vezetnek be. Megvonnák vagy csökkentenék a kapusok éjszakai szolgálatáért járó pluszjuttatást, a könyvtárosok veszélyességi pótlékát, az elszigetelt településeken oktatóknak járó bérkiegészítést, csökkentenék a kisegítő és nem didaktikai személyzet számát, csoportokat vonnának össze a laboratóriumi és a gyakorlati órák idejére, kettőről egyre csökkentenék az V–VIII. osztályban a második idegen nyelv heti óraszámát, vagy a magyar tagozaton teljesen megszüntetnék azt. A pótlékok megvonása csak akkor lenne lehetséges, ha azok kifizetését átvállalnák a helyi önkormányzatok, de csökkentésükről az intézményvezetők is dönthetnek a törvény adta keretek között – közölte Kiss Imre.

A főtanfelügyelő abban bízik, minden pénzügyi egység felméri a saját helyzetét, és lehetősége szerint sikerül lefaragnia valamennyit a bérköltségekből, de arra is számít, hogy lesz költségvetés-kiegészítés. Ha nem, akkor előreláthatóan legkevesebb 18 százalékos hiánnyal számolnak, ami sokkal nagyobb a tavalyinál, amikor a fejkvótát jóval meghaladó összeggel kezdték az évet, és mégis 2,2 százalékkal túllépték a keretet.