Európa jövőjét meg kell védeni (Bécsbe látogatott Orbán Viktor )

Orbán Viktor szerint a schengeni rendszert meg lehet védeni, „ha meg akarjuk védeni”. A külső határoknak zárva, a belső határoknak pedig nyitva kell lenniük. Emlékeztetett: Sebastian Kurz már külügyminiszterként is jó partnere volt Magyarországnak a migrációs kérdésekben, egyetértett a nyugat-balkáni útvonal lezárásával. Ausztria a nehéz napokban küldött rendőröket és határőröket, hogy segítsen megvédeni a déli határt. Akkor nemcsak Magyarországot, hanem Ausztriát is védték. Kiemelte: osztrák kollégájával egyetértettek abban, hogy a kvóta nem megoldás. Akik törvénytelenül érkeztek Európába, azok nem maradhatnak, „törvénytelenségre jogot nem lehet alapítani” – fogalmazott.

Orbán Viktor azt mondta, nem látja az erős elkötelezettséget jó néhány, belső területen fekvő államban, hogy segítsenek megvédeni a schengeni szabályokat. Úgy látja, a szétosztási mechanizmus is rombolja Schengent, mert olyan országokra is rá akarják kényszeríteni, akik védik a határaikat a migránsok ellen. Remélhetőleg az EU visszatér a helyes útra, és ebből a szempontból fontos lesz, amikor megvitatják az új menekültügyi rendszert, mert azt nem lehet elszakítani a határvédelemtől. Nemcsak a menekültekre vonatkozó szabályozás kérdésével kell foglalkozni, hanem a határok védelmével is.

A kérdésben egyetértés van Magyarország és Ausztria között, Sebastian Kurz is hasonlóan fogalmazott a kérdésben. Nem működik a menekültek európai uniós elosztásának rendszere, az illegális migrációt meg kell állítani, hogy „garantálni tudjuk a biztonságot” – érvelt az osztrák kancellár. Hangsúlyozta: Ausztria és Magyarország „egy irányba megy” az EU külső határainak védelmében. „Én olyan Európában nőttem fel, amelyben nincsenek belső határok, ez nagyon fontos eleme Európának. Közösen a külső határok védelméért fogunk fellépni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezen javítani kell. Felhívta a figyelmet arra, hogy osztrák rendőrök is segítik a külső határok védelmét, nemcsak Olaszországban és Görögországban, hanem Magyarországon és Bulgáriában is.

A néppárti politikus úgy vélekedett, az Európai Unióban nőttek a feszültségek. Ausztria híd szerepet akar betölteni – mondta ezzel összefüggésben. „Valamennyiünk érdeke, hogy együttműködjünk, Ausztria hozzá tud és hozzá is akar járulni ehhez” – tette hozzá az Európai Uniót megosztó kérdésekre, elsősorban a menekültügyre vonatkozóan. A bevándorlással kapcsolatban szerinte új rendszert kell létrehozni, a fogadó országoknak kell eldönteniük, kiket akarnak befogadni.