Tömérdek uniós pénzt veszíthetünk

„Tárgyaltunk a folyamatban lévő projektekről, és nyilván azokról a gondokról és veszélyekről, amelyekkel Románia jelenleg szembenéz. Ahogyan azt már elmondtam, Románia tett előrelépéseket tavaly, főleg az év utolsó hónapjaiban, miután akkreditálták az uniós alapokat felügyelő hatóságokat. Behozott néhány korábbi lemaradást is, de a fejlődés ütemét a mi meglátásunk szerint ezután sem szabad lassítani, épp ellenkezőleg” – fejtette ki. Felsorolta azokat a területeket, ahol lemaradás érzékelhető: „gondok vannak a regionális fejlesztésnél – az a veszély is fennáll, hogy 2018-ban több millió eurót elveszítünk –, illetve vannak késések a közlekedésnél és a regionális kórházaknál”, és felszólította Viorica Dăncilă kormányfőt, hogy február 23-ig hozzon létre ütemtervet. Corina Creţu szerint a román kormánynak kell megtennie a döntő lépéseket, a munkatempót pedig gyorsítani kell. Viorica Dăncilă azt mondta: megkérte a minisztereket, hogy két héten belül álljanak elő megoldási javaslatokkal, hogy az év végére Románia „egyetlen eurót se veszítsen”. „Maximum egy hónapon belül a szakminiszterekkel közösen elemezzük majd ezeknek a késéseknek a nagyságát, és megkeressük a megoldásokat, amelyeket mihamarabb önökkel is megtárgyalunk. Megkértem az európai ügyekért felelős minisztert, készítsen helyzetjelentést minden európai direktíváról, vagy azokról, amelyeket nem alkalmaztunk, illetve hogy milyen stádiumban van a gyakorlatba ültetésük.”