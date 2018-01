Micsoda miniszter!

Az újonnan hivatalba lépett oktatási miniszter miatt mondott le az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanácsban betöltött összes tisztségéről Mircea Dumitru. A bukaresti egyetem rektora, aki a Cioloş-kormány idején oktatási miniszter volt, többek között azzal indokolta gesztusát, hogy Valentin Popa reménytelen küzdelmet folytat a román nyelvtan alapvető szabályaival, és inkább nyelvtankönyveket kellene olvasgatnia ahelyett, hogy a gyermekek és az ország jövőjének óriási felelősségét vállalja. Popa kinevezése előtt megjelent egy őt támogató lista is 45 romániai állami és magányegyetem rektor kézjegyével – utóbb viszont Ioan Aurel Pop, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem rektora cáfolta, hogy aláírta volna a nyilatkozatot, amelyen az ő neve is szerepel. Popa nem csupán nyelvi botlásai miatt vált gúny tárgyává: szerinte a plágiumokkal is túl sokat foglalkoznak, hiszen „a törvény sehol sem írja elő, hogy idézőjelbe kell tennünk egy átvett szöveget”. (Főtér)