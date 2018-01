Első a kórházépítés

A megyei kórházakra sok a panasz, és többségük jogos – közölte első sajtótájékoztatóján a hétfőn este hivatalba lépett tárcavezető. Sorina Pintea az ország minden megyei kórházához szeretne eljutni, mert meggyőződése, hogy a helyszínen való tájékozódással pénz nélkül is sok gond orvosolható. A tárcavezető prioritásnak tekinti az égési sérüléseket kezelő központokat, és feloldaná az egészségügyi létszámstopot. Azt is elmondta: mentalitásváltásra van szükség, mert „a páciensek általában ellenségként tekintenek a kórházra, és ez fordítva is érvényes”.