Továbbra is első a Bad Boys (Kosárlabda, Megyei Bajnokság)

A hibátlan mérleggel éllovas Bad Boys magabiztos játékkal abszolvált a háromszéki amatőr kosárlabda-bajnokság alapszakaszának 7. fordulójában, miután 54–18-ra diadalmaskodott a No Stress csapatával szemben.

A címvédőnek ez volt a zsinórbeli hetedik sikere az aktuális szezonban. A Háromszék és a Da Bomb együttese kiélezett és szoros csatát vívott egymással, a Bálványos egyszerűen leiskolázta a Brassói Brașovia alakulatot, a Rozsdás Csont pedig az Athlos ISK ellen gyűjtötte be az idei második győzelmét. A Drink Team–Keleti-Kárpátok Múzeuma találkozót elnapolták.

Az eredmények: Háromszék–Da Bomb 33–38, No Stress–Bad Boys 18–54, Brassói Brașovia–Bálványos 40–73, Rozsdás Csont–Athlos ISK 51–24.

A tabella:

1. Bad Boys 7 0 418–224 14

2. Da Bomb 6 1 414–282 13

3. Háromszék 5 2 348–260 12

4. Bálványos 5 2 387–309 12

5. KKM 3 3 340–268 9

6. Drink Team 3 3 232–258 9

7. Rozsdás Cs. 2 5 270–310 9

8. No Stress 2 5 229–295 9

9. Brașovia 1 6 203–469 8

10 Athlos ISK 0 7 208–374 7

A 8. forduló nyitómérkőzésén a listavezető Bad Boys tegnap este 68–41 arányban győzte le a sereghajtó Athlos ISK csapatát. A kör további találkozói (február 2., péntek/a Mihai Viteazul Főgimnázium sportterme): 17.45 órától Brassói Brașovia–Rozsdás Csont, 18.55-től Da Bomb–No Stress, 20.05-től Keleti-Kárpátok Múzeuma–Háromszék, 21.15-től Bálványos–Drink Team. (t)