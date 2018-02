Kuti Nándor az All Star-csapatban (Kosárlabda, Férfi Román Kupa)

A Román Kosárlabd-szövetség úgy döntött, idén csak a férfi gálamérkőzést rendezi meg, a női tizenkét év után először elmarad. Az elmúlt hetekben a kosárlabda-kedvelők, a média képviselői, valamint a szövetség technikai osztálya is szavazhatott arra, mely játékosok és edzők kerüljenek be az All Star-gála csapataiba. A közönség részéről 2166 szavazat érkezett, emellett az országból 14 médiaorgánum adta le voksát, ezek a szavazatok 30–30 százalékban számítottak a végelszámolásnál, míg a szövetség technikai osztályának véleménye 40 százalékát tette ki a voksoknak. Az északi csapatban Giordan Lee Watson (900) és a 21 éves Kuti Nándor (690), a déli alakulatban pedig Tyler Laser (693) és Porter Troupe (634) kapta a legtöbb szavazatot. Az edzők esetében a Nagyszebeni BC trénere, Dan Fleșeriu 961, a Nagyváradi MSC mestere, Cristian Achim 747 voksot gyűjtött be.

A huszonnégy kiválasztott játékos, valamint az északi és a déli csapatok kezdői:

* Észak: Giordan Watson, Kuti Nándor, Lasannah Kromah, Zeljko Sakic, Török Roland, Ousmanne Barro (Kolozsvári U-BT), Muhamed Pasalic, Andrei Mandache, Bogdan Nicolescu, Goran Gajovic (Nagyváradi MSC), Mladen Jeremic, Adrian Diaz (Temesvári BC). Edzők: Cristian Achim és Mihai Silvășan (Kolozsvári U-BT). Kezdő öt: Giordan Watson, Kuti Nándor, Bogdan Nicolescu, Zeljko Sakic, Adrian Diaz.

* Dél: Tyler Laser, Mirel Dragoste, Moneya Pratt, Radu Paliciuc, Lawrence Kinnard II. (Nagyszebeni BC), Darwiche Georges, Dragan Zekovic, Cătălin Baciu (Steaua Eximbank), Goran Martinic, Ivan Sirisevic (Cra­iova), Porter Troupe, Andrij Agafonov (Argeș Pitești). Edzők: Dan Fleșeriu és Hristu Șapera (Argeș Pitești). Kezdő öt: Tyler Laser, Porter Troupe, Moneya Pratt, Dragan Zekovic, Cătălin Baciu.

Az All Star-mérkőzésen is érvényes a bajnokság azon szabálya, miszerint az első negyedben egy 23 év alatti romániai játékosnak is végig pályán kell lennie. Az északi együttes trénerei Kuti Nándor és Bogdan Nicolescu, míg a déliek Georges Darwiche és Mirel Dragoste közül választ­hatnak.

A kosárlabda-szövetség a férfi Románia Kupa mérkőzéseinek időpontját is közzétette, eszerint a DigiSport két negyeddöntőt, a két elődöntőt, a döntőt és az All Star-kosárlabdagálát közvetíti élőben.

A Final Eight összecsapásai: * február 10., szombat: Galaci Phoenix–Nagyváradi MSC (17. 15 óra – FRB TV), Temesvári Timba–Steaua Eximbank (20 óra – FRB TV) * február 11., vasárnap: Nagyszebeni BC–Temesvári BC (17.15 óra – Digi Sport), Argeș Pitești–Kolozsvári U-BT (20 óra – Digi Sport) * február 12., hétfő: az első és a negyedik negyeddöntő nyertese (17.15 óra – Digi Sport), a második és a harmadik negyeddöntő nyertese (20 óra – Digi Sport) * február 13., kedd: döntő (19 óra – Digi Sport). (miska)