Nem Tófalvi viszi a román zászlót (Pjongcsang, 2018)

A Román Olimpiai és Sportbizottság (COSR) közzétette a Pjongcsangba utazó sportolók névsorát. Emellett az is kiderült, hogy a bizottság végrehajtó testülete egyhangúlag Marius Petru Ungureanu sílövőt nevezte ki zászlóvivőnek. Az elmúlt két téli olimpia során, illetve Salt Lake Cityben is Tófalvi Éva sílövő volt az, aki zászlóvivőként állhatott a román küldöttség élén a megnyitóünnepségen, idén ez a feladat a 23 éves Marius Petru Ungureanura hárul. Mihai Covaliu, a COSR elnöke elmondta, döntésükkel elsősorban a fiatalabb generációra szeretnének motiváló hatással lenni. „Ez egy szép stafétaátadás lesz, hiszen Tófalvi Évától, egy olyan elismert sportolótól, aki már hat olimpián vett részt, és ebből három alkalommal is vihette Románia lobogóját, most olyanhoz kerül, aki első olimpiáján vesz részt. Gratulálok és nagyon örülök neki!”

Marius Ungureanu – aki 2015-ben a Cheile Grădiștei-en szervezett nyári biatlon-világbajnokság junior kategóriájú üldözőversenyén aranyérmet, sprintben pedig ezüstérmet szerzett – videóban köszönte meg az olimpiai bizottság bizalmát, és reményét fejezte ki, hogy jó eredményekkel térhetnek majd haza az ötkarikás játékokról.

A február 9-én Pjongcsangban rajtoló téli olimpián hat sportágban össze­sen 25 sportoló képviseli majd Romániát.

A román küldöttség: Ioan Valeriu Achiriloaie, Alexandru George Barbu, Ania Monica Germaine Caill (alpesi sí), Lőrincz Tímea, Alin Florin Cioancă, Paul Constantin Pepene (sífutás), Daniela Vasilica Haralambie (síugrás), Tófalvi Éva, Marius Petru Ungureanu, Cornel Dumitru Puchianu, Nicolae Remus Faur, Geor­ge Răzvan Buta, Gheorghe Iulian Pop (biatlon), Raluca Strămăturaru, Valentin Crețu, Andrei Turea, Cosmin Atodiresei, Ștefan Musei (szánkó), Mihai Cristian Tențea és Nicolae Ciprian Daroczi, Dorin Alexandru Grigore, Florin Cezar Crăciun, Bartha Levente, Paul Muntean (bob).