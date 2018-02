Federer az olimpiáig még biztosan folytatná (Tenisz)

Nem foglalkozik a korával, de idén is csak a kiemelt versenyeken indul. Addig akarja folytatni, amíg nem megy a családja rovására.

Roger Federer a hétvégén hatodik alkalommal nyerte meg az Australian Open nemzetközi teniszbajnokságot, így összesen 20 Grand Slam-győzelemnél tart. Már tavalyi győzelmekor is feltették neki kérdést, hogy meddig folytatja, és ez idén sincs másképp.

A Davis-kupa-szereplést ugyan lemondta, de nem titkolt célja, hogy 2020-ban az olimpián ott legyen. Az ötkarikás egyéni aranyérem ugyanis hiányzik az egyébként páratlan kollekciójából. Úgy érzi, két-három évig még képes a minőségi teniszre, de csak akkor, ha a felesége is támogatja.

A svájci klasszis úgy nyilatkozott, csak akkor folytatja, ha az időt nem a családjától veszi el, és nem megy a kapcsolatuk rovására. Úgy fogalmazott, amíg ők is örömüket lelik az állandó utazgatásban és a versenyekben, addig megméretkezik. „Őszintén szólva nem tudom, meddig lehet játszani ezen a szinten. Az elmúlt egy évben három Grand Slamet nyertem. Ez nem kor kérdése, az csak egy szám. Éhesnek kell maradni, és jól beosztani az erődet” – mondta a 37 esztendős klasszis.

Hozzátette, idén sem fog minden versenyen elindulni, de a négy GS-torna prioritást élvez. Ugyanakkor a vissza­vonulásról még hallani sem akar.