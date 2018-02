Barangolás Háromszéken Kisgyörgy Zoltánnal

A csíki kiadó Barangolás Székelyföldön című sorozatában adta ki az ismertetőt, Hargita és Maros megye után a háromszékit, a budapesti kiadó megőrizte a sorozatcímet, ám elsőként Kovászna megye leírását jelentette meg. Akár jó értelemben vett „félrevezetőnek” is nevezhetnénk a könyv amúgy elegáns borítóján levő sorozatcímet, amely főcímként ékeskedik. A kiadvány igazi útikönyv méretű, egy nagyobb zsebben elfér, hacsak nem zavaró a 310 oldalas könyv súlya. A tájékozódást segítendő, a kötetet román–magyar kétnyelvű térkép egészíti ki, ám a könyvben is találunk magyar-román és román–magyar településszótárt. A kötetet teljes egészében Albert Levente, a Háromszék fotóriportere illusztrálta. Nem csoda, hisz a könyv szerzőjével, a Háromszék 82. éves, még mindig aktív száguldó riporterével, főmunkatársával – aki egyébként hidrogeológus, helytörténész, genealógus, harangkutató – számtalanszor bejárta maga is a térséget. A munka a legjobb kezekből került ki.

Előszavában dr. Fosztó Mónika egyetemi adjunktus, tanszékvezető ekként méltatja a kiadványt: „A történelmi Háromszék, a mai székelyföldi Kovászna megye látnivalókban gazdag területe Erdélynek. Gyakorlatilag egész évben alkalmas a turizmus, a honismeret gyakorlására. Ezen a tájon is megvan minden évszaknak a maga szépsége, sokszínűsége, amely – az épített örökséggel és sok más egyéb érdekességgel – egyre több látogatót vonz. Kisgyörgy Zoltán felújított és bővített útikönyvének célja bemutatni, ismertetni ezt a sokszínűséget, a régió városait, falvait, nevezetességeit, helytörténeti érdekességeit, feleleveníteni a még élő jellegzetes néphagyományokat, életre kelő népi mesterségeket.”

A könyv megyénk bemutatásával kezdődik, az általános áttekintés mellett hegy- és vízrajzi, éghajlati, élővilágával kapcsolatos, valamint népességi adatok egészítik ki. A kötet kistérségenként mutatja be a megye minden egyes települését. Külön címszó jelzi a Zabolával összenőtt Pávát, a Kézdivásárhelybe olvadt Kézdisárfalvát, Kézdioroszfalut, Kézdiszászfalut, Fortyogófürdőt, a Maksa részeként számontartott Eresztevényt.

A kötet szerkezete a régiónként való felépítésen belül ajánlott autóutak szerinti felsorakoztatást követ. Alsó-Háromszék, Felső-Háromszék, Kászon völgye, az összefüggő római katolikus úgynevezett Szentföld, Orbaiszék, Bodza-vidék, Oltfej, Erdővidék, Székföldje kistérségen belül különböző autóutak jelennek meg, hisz egy-egy régióközpontból kiindulva bizonyos útvonalon sorakoznak a települések. A szerző a települések ismertetésekor közli a népességi adatokat, a nemzetiségi megoszlást, a fontosabb történelmi eseményeket, a műemlékeket és emlékműveket, megnevezi azok alkotóit, szálláshelyeket, étkezési lehetőségeket, a jelzett turistaösvényeket.

Kisgyörgy Zoltán gyermekkora óta járja a vidéket, otthon van az összes turistaösvényen, hisz évtizedekkel ezelőtt az ő és általa szervezett önkéntes csapat festette meg a turistajelzéseket. Bátran állíthatjuk, a szerző a megye minden egyes rögét ismeri.

Az útikönyv naprakész. Az előző kiadáshoz képest bekerültek a frissebben nyílt panziók, az azóta emelt szobrok, emlékművek. Például Berde Mózes 1848-as kormánybiztos tavaly állított szobra is bekerült a felsorolásba.

Újdonság, és emeli a kötet értékét, hogy a leírt emléktáblák szövegét kiemelve, díszes keretbe helyezve jelenítették meg. És egy másik, immár a szerzőt dicsérő újítás: a legtöbb település címszava mellé tömör leírás is került, miért is érdemes oda ellátogatni vagy csak a leírásba beleolvasni. Például: Uzon – a ’48-as önvédelmi harc kitörésének helyszíne; Kézdialmás – a szakrális faragászat központja; Orbaitelek – a falu, amely az egykori székely szék nevét őrzi; Zágon – Mikes Kelemen bölcsőhelye; Bélafalva – a Nyergestető hősének szülőfaluja; Futásfalva– búcsújáróhely stb.

A könyvet csak ajánlani tudom minden Háromszékre látogató külföldi és erdélyi turistának egyaránt, de igen hasznosan forgathatja, tanulmányozhatja minden helybeli is, mert higgyük el, szülőföldünkön is rengeteg látnivaló van.