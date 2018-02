Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei első száma. A borítófotó egyike az EKEArt fotóbiennáléra beküldött alkotásoknak. A díjnyertes fényképekből még többet is láthat az, aki a folyóiratot fellapozza. Továbbá hírt kaphat arról, hogy az EKE XXVII. Vándortáborának szervezői a brassói ekések, helyszíne Feketehalom, dátuma pedig a július 30.–augusztus 5. közötti időszak. * A tábori meghívó mellett újra alkotásra buzdítja az Erdélyi Kárpát-Egyesület az iskolásokat, meghirdetve idénre is az EKE-napi pályázatot. * Osztályközösségeket biztat benevezésre az EKE, az idei pályázat címe: Ezért szeretjük az erdőt, ezért szeretjük a fát. * Az ekések túrázásairól értesülhetünk az osztályok híreiből, részletesen olvashatunk a gyermekes családoknak kitalált Kisbakancs-túrák hatodik évfolyamáról, és arról is, hogy milyen, az EKE-hez kötődő emléktáblák vannak Sepsiszentgyörgyön. A csángó világba kirándulhatunk a Borospataka, ahova a csend is pihenni jár című cikket olvasva, de útra kelhetünk a Hazajárókkal is, hogy meglássuk a bérci tetőket, havas ormokat Észak-Erdélyben. * A múltidézést kedvelők olyan cikkeket olvashatnak, mint: Az Árpád-szobor és az EKE, A turista beszél, és ítélni tud, Dr. Ruzitska Béla – Erdélyi fényrajzok, Az éghajlatváltozás eszméje a 19. században, a honismeretet bővítendő pedig Cifra Kalotaszeget vehetjük szemügyre. * Terítéken van még a kirulyfürdői Lobogó-forrás, a Radnai-havasok Nemzeti Park flórájának újabb értékei, a zimankós téli gombavilág, a csillagász pedig azt ígéri, hogy hamarosan égi előadások kezdődnek. Az Erdélyi Gyopár legfrissebb lapszáma megtalálható az EKE-osztályoknál.

Színház

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ műsorán Sepsiszentgyörgyön: Đorđe Lebović: Az ezredik éjszaka (rendező: Zakariás Zalán) február 2-án, pénteken 19 órától a kamarateremben; Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté (rendező: Sardar Tagirovsky) február 4-én, vasárnap 19 órától a nagyteremben.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház február 4-én, vasárnap 18 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében bemutatja A halhatatlanságra vágyó királyfi című, magyar népmeséből készült bábjátékot. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámra várják. A helyek száma korlátozott. Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 15.30-tól Gengszterzsaruk (amerikai akcióthriller, 2018) román felirattal; 16-tól Daddy Cool (francia vígjáték, 2017) román felirattal; 18.15-től Az útvesztő: Halálkúra (amerikai sci-fi-akciófilm, 2018) román felirattal; 18.30-tól Egy szent szarvas meggyilkolása (angol–ír thriller, 2017) román felirattal; 20.45-től Happy End (francia–osztrák–német filmdráma, 2017) román felirattal; 21-től A Viszkis (magyar akciófilm, 2017) román felirattal.

Musical- és operettest

A kolozsvári Operettissimo együttes musical- és operettesten lép fel – Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Mágnás Miska, A szépség és a szörnyeteg, Az operaház fantomja, Hegedűs a háztetőn – Sepsiszentgyörgyön február 9-én, pénteken 19 órától. A jegy ára 30 lej, kapható a városi kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104).

Nappali tábor és kreatív műhely

A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér nappali tábort szervez a félévi vakáció ideje alatt, február 5–9. között 7–12 éves gyerekeknek. Az egyhetes nappali tábor programja 9–17 óráig biztosít kreatív műhelyfoglalkozást, étkezést és játékot a szabadban a résztvevőknek. A helyek száma korlátozott, foglalás jelentkezési sorrendben. Bővebb információ és jelentkezés studio@magmacm.ro e-mail-címen vagy a 0724 338 562-es telefonszámon. Jelentkezési határidő: február 1.

Gyűjtés

Az MPP háromszéki szervezete gyűjtést szervez a székely ízek üldözése kapcsán hírhedtté vált Gheorghe-Mircea Diacon Kovászna megyei főfogyasztóvédő orron veréséért elítélt Leheta Lóránt Zsolt költségeinek enyhítésére. A bíróság 1000 eurónak megfelelő fájdalomdíjat ítélt meg, ezenkívül több mint 2000 lej perköltséget hajtanak be. Adományokat az MPP sepsiszentgyörgyi, Martinovics Ignác utca 2. szám alatti irodájában várnak munkanapokon 9 és 13 óra között.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Aldobolyban ma 9–16 óráig az 1-es transzformátorállomás körzetében; Kézdimárkosfalván ma 8–16 óráig az 1-es transzformátorállomás körzetében; Sepsiszentgyörgyön pénteken 8–11 óráig a 32-es transzformátorállomás körzetében (a Păiuş David hadnagy úton az Elenis, Melinda, Intercom cégnél, APIA) szünetel az áramszolgáltatás.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30–19.30-ig kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (szövés, nemezkészítés).

ÉVKEZDŐ ÖSSZEJÖVETELT tart ma 16.30-tól a sepsiszentgyörgyi szívbetegek egyesülete a gyermekjogvédelem épületében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron téri Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Heti mentő

A Kovászna Megyei Mentőszolgálat január 22–28. között 420 hívást kapott, és ugyanannyi sürgősségi esethez szálltak ki a mentőcsapatok. A hívások 45 százaléka nagyfokú sürgősség (agyvérzés, szívinfarktus, szülés, kómás állapotok). Az esetek 55 százaléka kisebb fokú sürgősség, amely nem veszélyezteti rögtön a beteg életét (hasi, epe- és vesegörcsök, diabétesz, kisebb trau­mák.) A 420 esetből 219-et a sepsiszentgyörgyi állomás látott el.