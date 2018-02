Újdonságok az alapellátásban (Egészségügy)

A pácienseket érintő pozitív módosítások egyike, hogy az ingyenes és ártámogatott gyógyszerek az ország bármely olyan patikájában kiválthatóak, amelyek szerződéses viszonyban állnak az egészségbiztosítási pénztárral, és szintén könnyítés, hogy küldőpapírral laboratóriumi, valamint röntgendiagnosztikai vizsgálatokra is lehet jelentkezni bármely megyében, míg ez a lehetőség eddig csak a szakorvosi vizsgálatokra vonatkozott.

Dr. Şereş Lucia, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, egyelőre nem lehet tudni, hogy említett két könnyítés miért csak július 1-jétől érvényes, és ha a jelenleginél nem lesz több pénz az analízisekre, és a hónap első napjaiban továbbra is elfogy a keret, akkor miért választanának a páciensek más megyét az említett vizsgálatok elvégzésére, de ettől eltekintve pozitív előrelépésként értékelhető. Miként azt is jónak tartja, hogy a szakorvosi vizsgálat után, valamint kórházi kiutaláskor a betegnek olyan receptet kell adni a kezébe, amivel mehet a gyógyszertárba kiváltani a felírt gyógyszereket, és nem kell átíratnia a családorvossal. Șereș doktornő szerint ezzel kiiktatják a beteg fölösleges küldözgetését egyik rendelőből a másikba, hiszen így is elég baja van, amíg megtalálja azt a patikát, ahol éppen készleten van a készítmény, amire neki szüksége van.

Az új keretszerződés ugyan lehetővé tenné, hogy a családorvosok elvégezzék a huszonnégy órás ambuláns vérnyomásmérést, de ilyen készülékkel jelenleg nem rendelkeznek, és mivel viszonylag ritkán van rá szükség, nem biztos, hogy megvásárolnák – véli a szakember. Ezentúl az egészségbiztosítási pénztár megtérítené néhány olyan igazolás kiállítását, amiért eddig fizetni kellett, köztük a munkanélküli személy alkalmazásához szükséges dokumentum és a gyermekek fogyatékos kategóriába történő besorolásához szükséges adatösszesítő lap kiadását. A családorvosok háromszéki képviselője lapunknak elmondta, igaz, hogy az elszámolást egyszerűsítették, a havi jelentést elég online közölniük az egészségbiztosítási pénztárral, de ezzel a bürokrácia alig csökkent.

A gyógyszerészek jelenlegi mozgáskörét szűkítő szerződés szerint a patikusok továbbra is három olyan gyógyszertárban dolgozhatnak, amelyeknek szerződése van az egészségbiztosítási pénztárral, de ezek közül egyikben csak éjjeli vagy ünnepnapi szolgálatot teljesíthetnek. Ellenben hat hónapról egy évre bővítették az új rendelőt nyitó családorvosok kegyelmi idejét, ameddig a biztosító állja jövedelmüket, hogy összeállíthassák a saját pácienslistájukat. Ez csak azokra vonatkozik, akik a meglévő rendelők körét bővítik egy adott településen, azokra nem, akik praxist vesznek át vagy vásárolnak. Şereş Lucia pozitívnak tartja ezt a módosítást, ugyanakkor hangsúlyozza: sajnos, Háromszéken nincsenek új, fiatal családorvosok, pedig nagy szükség lenne rájuk, mert nagy mértékű az elöregedés. Ebben a hónapban a nyugdíjba vonuló nagyajtai orvos helyébe sikerült új családorvost találni, de a málnási és a nagypataki rendelő továbbra is üres, márciusban a mikóújfalusi orvos is nyugdíjba megy.

Şereş Lucia azt mondta, csak részben elégedettek a változtatásokkal, de kivárnak, mert úgy vélik, a részletek az alkalmazási módszertanban rejlenek, amelyről még semmit nem tudnak.