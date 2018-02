Nincs jóakarat, csak akadály (Marosvásárhelyi iskolaügy)

A marosvásárhelyi tanács ülésén a tervezetet benyújtó Sergiu Papuc alpolgármester hosszasan ecsetelte: súlyos következményei is lehetnek annak, hogy a városban 2014-től nem fogadtak el iskolahálózatot, s azt állította, hogy emiatt még a tanintézmények földgázfogyasztása is nagyobb, mert többletet kell fizetni.

Peti András reméli, hogy az RMDSZ-nek a parlamentben sikerül kivívnia az iskola létrehozását, a POL-os tanácsosok is kiálltak a katolikus gimnáziumért. Egyikük, Hermann Mark Christian felháborítónak tartotta, hogy a főtanfelügyelő a prefektusnak küldött levelében felelőtlennek nevezi a tanácsosokat, amiért nem szavazták még meg a hálózatot. A liberális tanácsosok szerint jó lenne végre tisztázni, hogy az iskolahálózat létrehozásában mi a feladata a tanácsnak és mi a tanfelügyelőségnek. A tervezet a szavazáson bukott el – tudatja a Székelyhon portál.

Egy tegnap megjelent interjúban a Maros megyei főtanfelügyelő, Ioan Macarie újból a Katolikus Gimnázium ellen foglalt állást; szerinte mindössze hét diák igényli a tanintézet visszaállítását – számol be ugyancsak a Székelyhon. A Marosvásárhelyen megjelenő Zi de zi napilapnak Macarie azt nyilatkozta: már csak azért sem hozható létre újra az iskola, mert a törvény szerint annak „állami ingatlanban kellene működnie”. Ráadásul Klaus Iohannis államfő visszaküldte az iskola létrehozását segítő törvényt a parlamentbe. Marcarie arra kérte az önkormányzati képviselőket, hogy az oktatás „valós problémáira” is szenteljenek időt és figyelmet.

A portál megszólaltatja a tavaly felszámolt iskola szülői bizottságát is, amelynek képviselője nevetségesnek és arrogánsnak tartja Macarie véleményét. Csíky Csengele szerint a főtanfelügyelő eddig is, hol nyíltan, hol burkoltan a katolikus iskola és az anyanyelvű oktatás ellen dolgozott. De nem érti, honnan veszi, hogy hét diák iratkozna ősztől az iskolába, hiszen még sem a beiratkozási, sem a felvételi időszak nem kezdődött el. Emlékeztetett: 2017 augusztusában, amikor megvillant a remény, hogy szeptembertől mégsem zárja be kapuit, néhány nap alatt közel másfél száz diákot szedtek össze, akik hajlandóak lettek volna a Katolikus Gimnáziumban kezdeni az első, ötödik vagy kilencedik osztályt. Azt sem érti, miért ne lehetne állami felekezeti iskolát létrehozni egyházi ingatlanban? „Azt kérdezném a főtanfelügyelő úrtól: a másik, nagyobbik épületszárnyban, amely szintén az egyház tulajdonát képezi, miként működhet a román tannyelvű Unirea Főgimnázium?”