Lehet pályázni az oktatási támogatásra (Szülőföldön magyarul)

A támogatás a folyó tanévre igényelhető: nevelési-oktatási, illetve tankönyv- és taneszköz-vásárlási céllal óvodáskortól a középiskolák végzős évfolyamáig. Minden esetben igazolni kell – a tanintézmény által kiadott papírral, amelyen az igazolatlan hiányzások számát is fel kell tüntetni –, hogy a diák magyarul tanul, ezen kívül a gyermek (vagy gyermekek) születési bizonyítványának másolatát, nagyobbaknak a személyi igazolványuk másolatát is, az igénylő szülő személyi igazolványának másolatát, és esetenként – ha a szülő vagy gyám családneve nem azonos a gyermekével – az ezt indokló irat (például válási határozat) másolatát. Egy űrlapot is ki kell tölteni, ezt az oktatási intézményektől kapják meg a családok, de az internetről is letölthető.

A pályázatot lebonyolító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. február 10-ig még az előző tanévben odaítélt támogatásokat is kifizeti azoknak, akik különböző okokból még nem vették fel az e célra szolgáló bankkártyájukat.