Egy tragédia margójára

Ezt követően helybeliekkel beszélgetve próbáltuk megérteni a helyzet hátterét, s kértük a helyi családorvost, számoljon be, mit tud az ügyről. Az orvos egyik mondata igazán elgondolkodtató: arra kért, a borzasztó esetet kezeljük mindenekelőtt orvosi, majd szociális esetként, s csak azt követően firtassuk a jogi felelősséget. Nagyon igaza van a falu népét régóta szolgáló orvosnak.

Ilyen esetekben vetődik fel igazán, tényleg a szörnyű tett elkövetője viseli a felelősség teljes terhét? A nők életútjának különösebb ismerete nélkül kijelenthetjük, minden bizonnyal sok minden közrejátszott abban, hogy a tragédia bekövetkezett. A falu lakóinak elmondása alapján nem volt könnyű életük. Nemcsak a 81 éves nő, hanem a távol élő lánya és unokája is beteg volt, ami a faluval való viszonyukra is rányomta bélyegét. A lányról köztudott, hogy képes ellenségesen fellépni és indulatosan viselkedni, ami miatt bizony elkerülték. Ki tudja, mi történik egy házban két nő közt, de nehezen hihető, hogy harmonikusan és zökkenőmentesen teltek napjaik. Kórisméjük alapján az sem elképzelhetetlen, hogy néhanapján komolyabb konfliktus volt köztük. Nagyon motoszkál bennem a gondolat: igen, az idős nő tudathasadásos beteg volt, de azon a nevezetes vasárnapon, amikor dédunokája világra jött, magánál lehetett, s hideg fejjel felmérte, ebben a nemzedékek óta terhelt családban semmi jó nem vár az apróságra, ezért kivitte a télbe, nem túl mélyen vájt gödörbe tette, a többit pedig elvégezte a természet.

Ez némileg megmagyarázná tettét, de továbbra is számos megválaszolatlan kérdőjel marad. A gyermek esélyt sem érdemelt? Talán megkapta volna az élethez való lehetőséget, ha a jószomszédi viszony kicsit jobban működik, s akad egy-két ember, aki idős, beteg társaira időnként ránéz, s megkérdi, gyógyszerüket vették-e be? Vagy akkor, ha a kiszolgáltatott helyzetben élő két nő szemet szúr az egyháznak, vagy – ahogy illett volna – tud róla a polgármesteri hivatal illetékes szakirodája. Mert valahol kötelessége volt velük szemben mindkettőnek: történelmünk évszázadai során mi nem dobtuk le a Taigetoszról az életképtelennek vélt gyermekeket, hanem felneveltük, gyámolítottuk, s a lehetőségekhez mérten próbáltunk tisztes életet biztosítani a falu bolondja számára is. Ennek a gondoskodásnak modern világunkban jobban kellene éreztetnie hatását. Bár annyit megtehettek volna, hogy egyikük számára helyet keresnek egy öregotthonban, a másikukra felhívják egy szociális munkát végző szervezet figyelmét.

Ezen néhány sorunkkal nem üresen moralizálni, ujjal mutogatni kívánunk, s még kevésbé egy falu lakóit elítélni, sokkal inkább arra ösztönözi megyénk lakóit, közvetlen környezetünkben nézzünk kicsit jobban szét, s ha beteg, ápolásra szoruló embereket látunk, próbáljunk meg erőnkhöz mérten segíteni rajtuk. Legyenek jó szomszédok és igaz barátok akkor is, ha annak nem mindig könnyű lenni.