Felújítanák az orvosi rendelőt (Leader-pályázat Mikóújfalunak)

Demeter Ferenc polgármester érdeklődésünkre kifejtette: ez az első pályázat, melyet az önkormányzat a Leader vonalon benyújt. Gyakorlatilag egy még 2013-ban elkészített tervet frissítettek, és erre építve nyújtották be a támogatási kérésüket az Alutus Leader térség akciócsoportjához. A község pénzügyi kapacitását meghaladó beruházás összértéke 200 ezer euró, ebből a vissza nem térítendő támogatás értéke 175 ezer euró, a maradék összeg nagy hányadát az áfa teszi ki, míg az önrész ebben az esetben nem jelentős, 11 euró körüli. Demeter Ferenc szerint az önkormányzat a terv frissítésével gyakorlatilag már teljesítette rá eső pénzügyi kötelezettségét.

Az összeg nagysága azzal magyarázható, hogy teljes körű felújításról van szó – az épületen hosszú éveken keresztül csak apró belső javításokat végeztek –, melyben a terv alapján egy új váróterem kialakítása, nyílászárók cseréje, napelemes fűtésrendszer felszerelése szerepel, emellett területrendezési munkálatok is, egyebek mellett egy parkoló létrehozása a rendelő épületének udvarán – magyarázta Demeter Ferenc. A megújuló épületben nemcsak a családorvosi rendelő kap majd helyet, hanem egy fogászati is, illetve egy gyógyszertár. A polgármester ugyanakkor egy komoly gondjukról is beszámolt: március elsejétől a községben rendelő családorvos nem tudja továbbiakban ellátni feladatát. – Jelentkezőket várunk, reméljük, sikerül elfogadható időn belül betölteni a megüresedő állást – fogalmazott az elöljáró.

A pályázat kapcsán Demeter Ferenc még elmondta, a megvalósítást 12 hónapra tervezik, de ezt megelőzően még el is kell nyerni a támogatást, majd hátravan a szerződéskötés, valamint a közbeszerzési eljárás. Utóbbi bonyodalmakat okozhat – amint szokott is –, főképp most, hogy az új előírások kiiktatták annak lehetőségét, hogy a licit eredménye ellen óvást benyújtóktól pénzügyi biztosítékot kérhetnek az önkormányzatok, és amennyiben az óvást elutasították, a kezdeményező elveszítette az illető összeget. Ezen megszorítás hiányában az óvások ismét „divatba jöhetnek”, ami bizonytalanabbá teszi az ő helyzetüket is, hiszen nem tudni, mikor tudják lezárni a közbeszerzést. Mindent összevetve a polgármester úgy vélte, két év alatt sikerül megújítani a rendelő épületét.