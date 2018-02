Több riasztás, gyorsabb reakció (Értékeltek a tűzoltók)

Naponta átlagosan 15, egész évben pedig 5631 segélyhívást regisztrált a készenléti felügyelőség Háromszéken, ez pedig 13 százalékos növekedést jelent 2016-hoz képest. Jelentősen emelkedett ugyanakkor a sürgősségi esetek aránya is – 2016-hoz viszonyítva közel 40 százalékkal –, tavaly mintegy 3400-at jegyeztek, melyek jelentős részét a SMURD-hoz irányították, a rohammentősök összesen 2710 alkalommal biztosítottak elsősegélyt tavaly megyeszerte. Jó hír viszont, hogy kevesebb tűz volt, és a riasztások válaszideje a korábbi átlagról, 16 percről 10 perc 36 másodpercre csökkent – vázolta az adatokat Timar Viorel parancsnokhelyettes.

Az előző évben összesen 121 tűzesetet jegyeztek Kovászna megyében, ezek száma egyébként 2015 óta csökkenő tendenciát mutat. Legtöbbször januárban, illetve decemberben indultak tüzet oltani a szakemberek, a kiváltó okok közt pedig a meghibásodott elektromos berendezések, rosszul felszerelt, kitakarítatlan vagy elhanyagolt kályhacsövek, kémények, fűtési rendszerek szerepelnek vezető helyen. Gyakrabban helyszíneltek a SMURD-egységek is, melyek bevetései 2016-hoz viszonyítva mintegy 750-nel nőttek – ez az irány egyébként négy éve tart.

Constantin Adrian Năstuță főfelügyelő hangsúlyozta, minden bevetésüknél együttműködnek legalább egy másik intézménnyel, leggyakrabban a mentőszolgálattal, a rendőrséggel, szükség esetén pedig a csendőrséggel, de segíti munkájukat a megyeszerte működő 45 önkéntes tűzoltó alakulat is. Kifejtette azt is, szeretnék, ha a megye minden régiójában lenne kirendeltsége a készenléti felügyelőségnek, lépéseket tesznek annak érdekében, hogy Baróton és Kovásznán is jelen legyenek szakembereik. Erdővidék kapcsán megjegyezte, a baróti önkormányzat és a megyei tanács közösen tervezi a célnak megfelelő helyiség kialakítását, és nyitottak az elöljárók Kovásznán is, ahol egyébként nagyon jól felszerelt önkéntes készenléti egység működik.

Felszereltség tekintetében az adatok azt tükrözik, a tűzoltások esetében használatos járművek 77 százaléka biztosított Háromszéken, ám az eszközök 21 százalékának műszaki állapota meglehetősen előrehaladott. Az intézményvezető megjegyezte, bár korszerű járműparkkal, eszközökkel rendelkeznek, továbbra is gond a mai követelményeknek megfelelő garázsok, irodák, illetve más helyiségek hiánya.