Aggasztó a román igazságügyi reform (Iohannis Brüsszelben)

Hangsúlyozta: legfőbb célja továbbra is a román igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása, és minden tőle telhetőt meg fog tenni ennek érdekében. „Derűlátó vagyok azt illetően, hogy megoldást tudunk találni, de ez csak Romániában lehetséges, kívülről nem” – közölte Iohannis, miután részt vett az Európai Bizottság szerdai ülésén, majd Jean-Claude Junckerrel, a testület elnökével tárgyalt a belga fővárosban. Az államfő szerint Románia elkötelezett az Európai Unió megerősítése, az integráció mélyítése mellett. „Románia EU-párti ország, és az is marad” – fogalmazott. Végezetül elmondta, egyebek mellett az EU jövőjéről, az Egyesült Királyság kilépéséről, a következő hétéves költségvetési ciklusról is egyeztettek Junckerrel.

A közös sajtóértekezleten Juncker azon véleményének adott hangot, hogy a jogállamiság helyzete rengeteget javult az utóbbi időben Romániában, de hangsúlyozta azt is, hogy Brüsszel nem fogja elfogadni az esetleges visszalépéseket. Hozzátette: bízik a román igazságszolgáltatási rendszerben, ahogyan abban is, hogy mielőbb rendezni tudják a vitás kérdéseket. Ettől függ Románia schengeni csatlakozása is – figyelmeztetett.

Iohannis brüsszeli nyilatkozata váratlan helyen talált tetszésre: Liviu Dragnea SZDP-elnök egyetért az államfő azon kijelentésével, hogy az igazságügyi törvények kérdését országon belül kell megoldani. „Nagyon értékeltem az államfő szavait. Ugyanígy látom én is a kérdést. Az igazságügyi törvények összhangba fognak kerülni az alkotmánybíróság döntéseivel. (...) Én is úgy vélem, hogy ez a kérdés Romániát illeti, és jó lesz, ha itt oldjuk meg” – nyilatkozta Liviu Dragnea.