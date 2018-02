Magyarország kilép a tárgyalásokból

A tárcavezető kiemelte: utasítást kapott a kormánytól, hogy február 5-én, amikor megjelenik a csomag első tervezete, vizsgálja meg azt, és ha az olyan migrációpárti lesz, mint az alapjául szolgáló nyilatkozat és ENSZ-főtitkári nyilatkozat, indítsa el az ország kilépését a tárgyalásokból. Hangsúlyozta: a 2016-ban elfogadott nyilatkozat alapján kellene kormányközi tárgyalássorozatnak kezdődnie februárban, és az év végén kellene elfogadni a csomagot, de még meg sem indult a tárgyalás, a főtitkár máris kihirdette az eredményt.

Szijjártó Péter kifejtette: a New York-i deklaráció és a főtitkári nyilatkozat alapállása ellentétes Magyarország álláspontjával és érdekeivel, mert azok a migrációt jó és megállíthatatlan jelenségként írják le. Magyarország szerint viszont a migráció nem pozitív folyamat és nem megállíthatatlan, hanem komoly biztonsági kockázatokat jelent és megállítható – mutatott rá. Közölte: a nyilatkozat a migrációs lehetőségek kiszélesítéséről beszél, azonban ehelyett és a migráció ösztönzése helyett annak megállításáról kellene beszélni. A nyilatkozat azt az irányvonalat követi, hogy lazítani kell az adminisztrációs feltételeket a migránsok befogadásához, ami újabb ösztönzést jelent azoknak, akik gondolkodnak, hogy útra keljenek, továbbá mindez a nemzeti migrációs politikák feloldását is célozza – magyarázta.

A külügyminiszter úgy vélte, a nyilatkozat célul tűzi ki, hogy a migrációban nem érintett országokban is programok induljanak a migránsok befogadására, ami a probléma szűkítése helyett még súlyosabbá teszi a kihívást. Hangoztatta: a nyilatkozat a határsértések kriminalizálásának visszaszorítását is célként jelöli meg, holott az igenis bűncselekmény, és az államiság egyik legfontosabb szempontja a határ megvédésének képessége, ez a szuverenitás egy jelentős eleme. A nyilatkozat továbbá alapvető emberi jogként akarja beállítani a jogot a migrációhoz, valamint el akarja mosni a legális és illegális migráció közti különbségeket, ami elfogadhatatlan – fogalmazott. Mindemellett a nyilatkozat nem beszél a kiváltó okok kezeléséről, pedig ez kulcsfontosságú a határvédelem mellett, és nem beszélnek a visszafogadási kötelezettségről sem.