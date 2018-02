Kiszivárgott üzenet

A Telecinco szerint a birtokába került üzenetet Toni Comín volt katalán egészségügyi tanácsosnak küldte a leváltott elnök. Az üzenetet az után írta, hogy kedden elhalasztották a parlamenti ülést, amelyen megkezdték volna az elnökválasztást. „A katalán köztársaság utolsó napjait fogjuk élni. (...) Feltételezem, világos számodra, hogy ennek vége. A mieink feláldoztak minket, legalábbis engem” – olvasható a kiszivárgott szövegben, amelyben Puigdemont egyebek mellett arról is írt, hogy a jövőben hírnevének védelmére koncentrál, mert sok kárt okoztak neki a rágalmazások, pletykák, hazugságok, amiket a közös cél érdekében elviselt.

Az üzenet kiszivárgását követően Toni Comín közölte, hogy feljelenti a tévécsatornát, amiért hozzájárulása nélkül tette közzé magánüzeneteit. Carles Puigdemont úgy reagált: „Ember vagyok, és vannak pillanatok, amikor én is kételkedem. Ugyanakkor elnök is vagyok, nem fogok összetörni, nem fogok meghátrálni, tiszteletből, hálából és elkötelezettségből az állampolgárok és az ország iránt. Folytatjuk!”

Az elnökválasztás elhalasztása vitát váltott ki a katalán függetlenségi pártok között: a Katalán Köztársasági Baloldal támogatta a házelnök döntését, aki ennek a pártnak a tagja, míg Puigdemont pártja, az Együtt Katalóniáért bírálta a döntést. A spanyol sajtó szerint az elnökválasztás elnapolása a két nagy függetlenségi párt közötti ellentétek bizonyítéka. Roger Torrent, a katalán parlament elnöke arra hivatkozva döntött a választás elhalasztásáról, hogy kifogással élnek a spanyol alkotmánybíróság szombati határozata ellen, amely szerint az elnökjelölt, a Brüsszelben tartózkodó Carles Puigdemont személyes jelenléte elengedhetetlen az elnökválasztáson, és mivel elfogatóparancs van érvényben ellene Spanyolországban, az elnökválasztást majd akkor rendezik meg, ha érdemi vitát tudnak rendezni törvényi garanciák mellett a parlamentben – közölte, hozzátéve: a leváltott elnöknek minden joga megvan ahhoz, hogy újravá­lasszák, ezért továbbra sem javasol mást a posztra. Carles Puigdemont ellen a többi közt lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények vádjával indult eljárás a függetlenségi folyamatban betöltött szerepe miatt még októberben. Újraválasztását a katalán parlament három függetlenségi pártja támogatja, amelyek a december 21-i választások után ismét többségbe kerültek a helyi törvényhozásban.