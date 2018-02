Az olajembargó ellen

Emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának legutóbbi határozata értelmében Kína vezetéken mintegy 540 ezer tonna nyersolajat szállíthat Észak-Koreának, amely további 60 ezer tonna olajterméket szerezhet be külföldről. Hatvanezer tonna olajtermék egy 25 millió lakosú ország számára csak egy csepp, amelyet nem szabad tovább csökkenteni – mondta, rámutatva, hogy az országban már most is komoly, egyebek között humanitárius természetű problémákhoz vezető üzemanyaghiány van. Hangsúlyozta, hogy az olajszállítás teljes leállítása egyet jelentene a blokáddal, amit Phenjan, ahogy azt többször is közölte, hadüzenetként értelmezne, annak minden velejárójával egyetemben.